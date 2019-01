2019, seconde année exceptionnelle pour les exportations ?

Selon le KOTRA, qui est l'agence en charge de la promotion du commerce et d'investissements en Corée du Sud, les exportations devraient augmenter de 3.8% cette année par rapport à 2018 pour dépasser, pour la deuxième année consécutive, la barre des 600 milliards de dollars et atteindre le montant de 628,2 milliards de dollars.En 2018, les exportations ont atteint les 605,5 milliards de dollars, en hausse de 5.5% par rapport à 2017 (données fournies par le Ministère du commerce, de l'industrie et de l'énergie).Cet organisme sud-coréen précise cependant que "". Côté gouvernement, on planche davantage sur une croissance des exportations de l'ordre de 3.1% et du côté du KITA, qui est l'association coréenne du commerce international, plutôt les 3%.En effet, l'année commence plutôt mal dans le domaine des exportations selon le bureau des douanes coréen ;Alors que les grandes économies mondiales que sont les USA, la Chine et le Japon prévoient un ralentissement de leur croissance, elles lancent de nouvelles politiques protectionnistes qui sont loin de satisfaire la Corée du Sud dont le moteur tient avant tout dans les exportations.Parmi les autres marchés cibles, le KOTRA indique que les entreprises sud-coréennes auront tout intérêt à s'orienter vers l'Amérique du Sud et l'Amérique Centrale ainsi que l'Afrique, des zones où les peuples ont de plus en plus de pouvoir d'achat. La volatilité du prix du baril devrait être un facteur négatif pour les marchés du Moyen-Orient.Présente dans 85 pays autour du globe, l'agence gouvernementale souhaite supporter les exportations des entreprises coréennes dans ces pays précisément en les aidant à trouver de nouveaux marchés. Les nouveaux pays du Sud et du Nord que sont l'Asie du Sud-est, l'Inde, la Mongolie ou encore les pays d'Asie centrale, permettront également à la Corée du Sud de réduire sa dépendance aux Etats-Unis et à la Chine.Deux superpuissances qui ont regroupé 38.8% des exportations sud-coréennes en 2018, légèrement en hausse par rapport à 2017 (36.7%). Au niveau des secteurs, l'agence gouvernementale estime que les navires, les appareils mobiles et l'électronique, qui ont été catastrophiques en 2018, devraient connaître un net rebond en 2019.