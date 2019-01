Bonne nouvelle : les Coréens travaillent moins

La quatrième économie asiatique a décidé l'année dernière d'imposer un maximum d'heures travaillées hebdomadaires à 52 heures. Une loi permettant de réduire le stress en entreprises mais surtout de stimuler la consommation et donc la croissance économique nationale. Les premiers concernés (juillet 2018) ont été les grosses entreprises de plus de 300 salariés.Les entreprises de 50 à 300 salariés devront appliquer la loi dans les mois qui viennent d'ici le mois de janvier 2020 et les petites entreprises de plus cinq personnes d'ici juillet 2021. La moyenne d'heures travaillées est passée sous la barre des 50 heures par semaine en 2002 pour la première fois.En 2018, selon le bureau des statistiques coréen, les employés sud-coréens ont travaillé en moyenne 41,5 heures par semaine avec un nombre d'heures supplémentaires travaillées passant pour la première fois sous la barre des deux heures. D'après l'organisme public, sur les 26,82 millions d'employés que compte la Corée,. Un chiffre en baisse par rapport à 2017 de l'ordre de 3,1 points de pourcentage.Mais attention, cette bonne nouvelle est encore bien insuffisante car la Corée du Sud reste l'un des plus mauvais élève de l'Organisme de coopération et de développement économique (OCDE). En effet, en moyenne sur 2018, un travailleur coréen a passé 1 963 heures au bureau. C'est une troisième place parmi les plus mauvais membres de l'OCDE, le Mexique étant premier avec 2 257 heures travaillées et la Grèce avec 2 018 heures (données de 2017).