Burning, le dernier succès de Lee Chang-dong

Sélectionné en compétition officielle pour le 71ème Festival de Cannes 2018,, le dernier film du réalisateur et écrivain engagé Lee Chang-dong, continue à se faire remarquer par la critique étrangère. C'est en France que le film a reçu mercredi dernier le prix de "Meilleur film en langue étrangère 2018" par le France Club Media Cine, se plaçant devant des films commeavec Ryan Gosling, le film japonais et Palme d'Or 2018, le thriller danoisde Wes Anderson ou encoreavec Daniel Day-Lewis.Ce sixième long métrage de Lee Chang-dong a déjà reçu de nombreuses récompenses : le prix de la critique internationale par la Fédération internationale de la presse cinématographique et le prix Vulcan de meilleur film, ainsi que le prix de meilleur film en langue étrangère 2018 par l'Association des critiques de film de Toronto. Burning est aussi le premier film sud-coréen à être sélectionné pour le prix du film en langue étrangère par l'Académie des Oscars () dont les finalistes seront annoncés le 22 janvier prochain.Les acteurs Steven Yeun (35 ans), connu pour son rôle dans la sérieou encore le film, et Yoo Ah-in (32 ans), qui joue aux côtés de Vincent Cassel dans le film actuellement à l'affichese sont également distingués puisque le premier a reçu deux prix en tant que meilleur second rôle de la part de l'Association des critiques de film de Los Angeles et l'organisation US National Society of Film Critics. Yoo a été nommé comme l'un des 12 meilleurs acteurs de 2018 par leraconte l'histoire d'un livreur dénommé Jongsu (Yoo Ah-in) qui retrouve par hasard sur Haemi (Jun Jong-seo), une jeune fille qui habitait auparavant son quartier. Elle lui demande de s'occuper de son chat pendant un voyage en Afrique. À son retour, elle lui présente un homme rencontré lors de son voyage, Ben (Steve Yeun), un garçon fortuné mais mystérieux. Un troublant triangle amoureux s'installe entre les trois protagonistes jusqu'à ce que Ben révèle à Jongsu son étrange secret. Puis Haemi disparaît...