Corée du Sud : de l'origine du nez qui coule

"Il y a fort longtemps de cela, un roi avait un fils et ce fils avait deux pénis pendus entre ses jambes. Alors, lorsque vint le moment de se marier, son père souhaita qu'il se maria à une femme possédant deux vagins.

Mais malgré des recherches acharnées et lointaines,

ils n'arrivèrent malheureusement pas à trouver cette perle rare.



Le fils du roi finit donc par mourir sans se marier, puis devint un fantôme à la recherche de cette femme aux deux vagins. Ce fantôme chercha partout où il pu mais ne trouva jamais chaussure à son pied.

Et donc, puisqu'il ne pouvait rien faire d'autre,

il commença à copuler avec les narines des gens.



Depuis ce moment-là, les gens ont commencé à attraper des rhumes. Lorsqu'une personne attrape un rhume, son nez est d'abord plein et elle ne peut pas respirer, puis son nez commence à couler. C'est tout simplement parce que le fantôme a mis ses pénis dans les narines qui sont donc remplies. Et une fois terminé, il les retire et c'est à partir de ce moment précis que les gens peuvent respirer à nouveau.



Mais c'est parce qu'il s'est fait plaisir dans nos narines,

que celles-ci se mettent à couler par la suite."

Ce n'est point d'un article d'actualité qu'il s'agit aujourd'hui, mais tout simplement de la retranscription en français d'un texte amusant découvert par Yim Suk-jay et écrit par un collégien d'une quinzaine d'années en 1915 dans une école élémentaire de Sunchang, dans la province nord du Jeolla.Ce texte est un conte folklorique coréen intitulé "" et a été traduit en anglais par Roger L. et Dawnhee Yim Janelli.Extrait d'une retranscription coréenne : "Selon la classification Aarne-Thompson, relevant de la(science du folklore), qui est une classification internationale permettant l'indexation des contes populaires par contes-types, les motifs sont classés comme suit : A1337.0.2 "", F547.3 "" et F547.5.4 "".Une variante de ce récit met en scène une jeune fille avec deux organes génitaux dont le père publie une annonce à la recherche d'un célibataire avec deux organes génitaux. Un jeune homme qui aperçu un pénis flotter sur un ruisseau le ramassa pour le comparer au sien mais celui-ci resta collé sur son corps, le laissant par inadvertance avec deux organes génitaux. Ainsi, le jeune homme et la jeune fille se marièrent et amassèrent beaucoup de richesses.Encore dans une autre variante, l'héroïne est une veuve et le jeune homme essaye de se procurer un deuxième pénis afin de devenir riche en comblant la veuve mais se retrouve avec le pénis collé sur le nez.Dans le folklore coréen, le pénis est un symbole de fécondité et de richesse. Il constituait une référence importante pour la compréhension des symboles archétypaux dans la tradition de la mythologie génitale.Ce récit peut être lu en relation avec la croyance populaire selon laquelle la taille du nez est proportionnelle à celle des organes génitaux. La coutume veut que, pour chasser le rhume, l'on crie "Gaejotbbul" (개좆뿔), relié à l'étymologie de "Gobbul" (고뿔), ancien mot caractérisant le rhume.