Économie : les chiffres de 2018 sont tombés

Je vous parle d'un temps que les moins de 8 ans ne peuvent pas connaître... ah, 2010... 6.5% de croissance économique. La Corée du Sud s'en souvient comme si c'était hier. Et pourtant, c'est un temps révolu. La barre des 6% ne sera sans doute plus jamais dépassée. Ni celle des 5% d'ailleurs. Et ni des 4%... 2014 reste pour le coup une année plutôt positive lorsque la croissance atteignait les 3.3%.Mais en 2018, le pays du Matin clair a connu sa plus faible croissance en six ans. Après un fort ralentissement en 2012, le pays avait su relever la tête toutes ses années avec des taux de croissance autour de 3%. En 2017 encore, le produit intérieur brut atteignait les 3.1% de croissance.Une mauvaise performance qui, selon la Banque de Corée, est avant tout imputable aux entreprises coréennes dont les investissements n'ont pas été à la hauteur dans une période de détérioration de la conjoncture économique sur fond de mauvaise politique de l'emploi (augmentation extrême du salaire minimum voulu par le président Moon Jae-in). Une tendance qui ne devrait pas beaucoup changer au regard de la ténacité du président à vouloir absolument imposer sa politique, bien que les économistes tout comme les entreprises la jugent mauvaise.Et ce n'est pas tout. Les investissements dans la construction ont battu un triste le record : une contraction de 4% soit la pire performance de ses 20 dernières années et la crise financière asiatique de 97-98. Pas mieux pour les investissements portant sur les usines puisqu'ils ont reculé de 1.7%, plus mauvais chiffre depuis 2008.Le gouvernement doit changer de stratégie. Augmenter le salaire minimum fait plus de mal que de bien à l'économie et aujourd'hui, un seul objectif doit être atteint : aider les entreprises en favorisant les embauches et en supportant le développement des affaires. La croissance économique ne pourra relever la tête si cet objectif n'est pas atteint dans les mois qui viennent.Sur le quatrième trimestre, l'économie a progressé de 1% par rapport au quatrième trimestre 2017, un point positif à mettre au crédit de la nouvelle politique budgétaire expansionniste du gouvernement, avec une augmentation des dépenses publiques de 4.1% (la plus haute depuis le 1er trimestre 2010, juste après la crise financière de 2008-2009). Cela a surtout permis à l'économie de se maintenir à un niveau conforme aux estimations, déjà revu à la baisse en octobre dernier par les organismes économiques et financiers (l'estimation 2018 était à 2.9% avant octobre).", souligne Park Yang-su, directeur général du département des statistiques économiques de la Banque de Corée. En effet, le gouvernement a accordé des budgets pour de nombreux projets : dans la construction, les investissements ont augmenté de 1% entre octobre et décembre, et dans la construction d'usines, c'est un bond de 3.8% sur la même période, sous l'effet de l'augmentation des matériels de transport. Dans le même temps, les exportations se sont contractées de 2.2% avec la baisse des ventes des semi-conducteurs.Les dépenses dans les activités et biens culturels ainsi que dans les services liés aux soins et à la santé, en partie grâce à la volonté du gouvernement d'équilibrer vie professionnelle et vie privée (réduction du temps de travail maximal par semaine à 52 heures au lieu des 68 heures) ont également contribué à ces bons chiffres de la fin d'année. Mais la réforme doit être structurelle, et non pas temporaire car elle n'apportera aucune solution viable pour un pays dont l'avenir économique mais aussi démographie et sociétale est de plus en plus incertain. Il faudra également suivre l'évolution du différend opposant les Etats-Unis à la Chine sur les relations commerciales.De son côté, le revenu national brut a, selon les estimations, dépassé la barre des 31 000 dollars par habitant en 2018, une première dans l'histoire de la Corée. En 2017, il s'arrêtait juste en dessous de la barre symbolique des 30 000 dollars, à 29 745 dollars par habitant.