Forte dépendance aux smartphones des sud-Coréens

Qui n'a pas un smartphone en Corée du Sud ? Le pays se place en première position mondiale en termes du nombre de détenteurs d'appareils de télécommunication sur la population. Le taux de pénétration est tout simplement hallucinant : de 87.1% en 2017, il est passé à 89.4% l'année dernière.Et le plus impressionnant concerne les personnes âgées : les sexagénaires, qui n'étaient que 60.3% en 2016 à détenir un tel appareil, sont passés à 73.% en 2017 avant de dépasser les 80% (80.3% plus précisément) l'année dernière.Ces téléphones intelligents sont devenus le principal médium de recherche d'informations, quelles qu'elles soient, et les Coréens sont de plus en plus dépendants. Un sondage mené auprès d'un panel de 7 234 personnes âgées de plus de 13 ans du 4 juin au 10 août 2018 par la Commission de la communication en Corée et dont les résultats ont été publiés hier, montre que plus de la moitié des Coréens, 57.2% pour être précis, estiment que le smartphone est le support sur lequel ils comptent le plus dans leur vie.Pour les deux tiers des sondés (64.6%), c'est le meilleur moyen d'accéder à des informations essentielles en cas de catastrophe. La télévision garde tout de même une grande importance car il semble que les plus de cinquante ans préfèrent se référer à la télévision pour la même question posée (les adolescents jusqu'aux quadragénaires optent majoritairement pour les smartphones).La télévision est également le média le plus observé quotidiennement : en moyenne 2 heures et 47 minutes. Les smartphones viennent en deuxième position avec 1 heure et 36 minutes suivi de la radio avec seulement 14 petites minutes.