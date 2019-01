Harley Davidson s'appuie sur Samsung SDI pour sa LiveWire

Si elle coûte un bras, la dernière moto signée Harley Davidson baptisé LiveWire™ sortira bel et bien cette année. Déjà disponible en pré-commande pour 29 799 dollars, les acquéreurs seront satisfaits à partir du mois d'août 2019. Deux mots d'ordre pour ce véhicule à deux roues : performance et connectivité. Présentée en 2014 et testée en 2015 par des privilégiés, cette moto 100% électrique atteint les 100km/h en seulement 3,5 secondes !Grâce à la connectivité télématique cellulaire baptisée H-D Connect, proposée par Panasonic, la dernière application Harley-Davidson permet aux conducteurs de se connecter simplement à leur véhicule. En quelques clics, il est possible de consulter l'état de la batterie, de géolocaliser sa moto et d'être prévenu lorsqu'elle est heurtée, altérée ou déplacée. Sa batterie est encore son point faible : seulement 177 kilomètres d'autonomie.Une batterie développée par le deuxième fabricant mondial de batterie, filiale du groupe Samsung, Samsung SDI. Un partenariat avec la firme américaine de motos pour la production de batterie lithium-ion qui sera annoncé lors du CES 2019 qui débute aujourd'hui à Las Vegas. Le groupe sud-coréen a dévoilé que la collaboration entre les deux sociétés avait débuté dès 2014, alors que Harley-Davidson était en plein développement de ce deux roues.L'autonomie de cette batterie a été doublée en 4 ans seulement, depuis les premiers tests sur le prototype. Il existera deux manières différentes de la recharger : soit par un chargeur intégré de Niveau 1 branchez sur le courant pour une recharge complète de nuit, soit par une station de Niveau 3DC à Charge Rapide. En Europe, c'est la France qui a été choisie pour la commercialiser en premier ; c'est la boutique Harley-Davidson de la place de la Bastille à Paris qui aura le privilège de vendre ce modèle très attendu.Si les aficionados d'Harley auront du mal à oublier le bruit très reconnaissable de ses grosses motos thermiques, la marque a d'ores et déjà décidé de jouer sur le thème du bruit du moteur en annonçant sur son site que «». Et pour ce premier véhicule 100% électrique, la marque américaine a extrêmement bien travaillé le design et la finition de ce bolide, avec trois couleurs disponibles : la Yellow Fuse, la Orange Fuse et la Vivid Black. Le son de cette moto sur la route n'est pas sans rappeler des films futuristes.