Hyundai Elevate, la voiture qui marche

Un prototype digne d'un film futuriste. Hyundai Motor a dévoilé lors dude Las Vegas (CES2019), qui a ouvert ses portes hier, un véhicule capable de rouler mais aussi de marcher grâce à ses roues qui se déploient au bout de quatre bras articulés.Baptisé Hyundai Elevate, ce prototype, co-développé avec Sungberg-Ferar, une société américaine de design, qui a la forme initiale d'un véhicule normal à quatre roues, peut monter des escaliers, grimper sur une montagne rocheuse ou avancer sans risque dans la neige.Présenté par le vice président de Hyundai Motor John Suh, le Hyundai Elevate aura, s'il est un jour commercialisé, pour mission première d'aider à secourir des personnes dans des lieux difficiles d'accès. "".Ce véhicule peut grimper sur un mur d'un mètre cinquante de haut et avancer sur des terrains de tout type à une vitesse de 5 kilomètres heure, tout en permettant aux passagers de surplomber le site. Sa "démarche" peut être comparée à la fois à celle d'un mammifère et à celle d'un reptile, en fonction du terrain. En mode conduite, les quatre bras du véhicule se rétractent afin de lui permettre à une vitesse normale sur route.Mais pour Suh, le groupe voit aussi plus loin avec ce véhicule : "". Si Hyundai Motor est à l'origine de ce prototype, c'est la filiale Hyundai Cradle, un hub du constructeur automobile spécialisé dans l'innovation et plaque tournante pour les entreprises du secteur.