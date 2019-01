Jeju Air, la compagnie eco-friendly

La compagnie aérienne low-cost Jeju Air, qui relie principalement Séoul à l'île de Jeju au Sud-ouest de la péninsule coréenne, a annoncé qu'à partir du 15 janvier 2019, tous les produits jetables comme les verres et les serviettes disponibles à bord des avions seront remplacés par des produits eco-friendly, autrement dit sans risque pour l'environnement. En 2018, la compagnie a utilisé pas moins de 8,4 millions de verres en papier dans ses avions.Les verres de remplacement seront fabriqués à partir de pulpe naturelle et ne seront pas protégés par des agents chimiques en tout genre comme c'est le cas pour les verres jetables. Les serviettes écologiques seront également des produits fabriqués sans javellisant, afin d'aider à réduire les émissions de carbone lors de leur emballage ou de leur élimination.Déjà en décembre 2018, Jeju Air avait décidé de remplacer tous les sacs en plastique présents à bord des avions pour emballer les marchandises par des sacs en matériaux écologiques qui peuvent se désintégrer entièrement en seulement 90 jours. Par ailleurs, la compagnie offrira 1 000 wons de réduction sur les cafés à bord pour les passagers qui utiliseront leur propre tasse ou. Les employés de la compagnie sont également privés de plastique lorsqu'ils prennent leur café puisque la société Modurak, filiale de la compagnie, a arrêté l'utilisation de verres en plastique pour les boissons froides.Une compagnie toujours à la pointe pour ce qui est de l'environnement. Déjà, en 2017, c'est Jeju Air qui avait lancé le projet "Sauver les Ours Polaires" en réduisant de 989 tonnes la quantité de carburant utilisé dans ces avions en 2018, équivalent à 3 353 tonnes de gaz à effet de serre. Un niveau qui peut être comparé à la plantation de 500 000 sapins de 30 ans, a ainsi expliqué fièrement la compagnie.