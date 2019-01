KB Kookmin Bank se met en grève





Cela faisait 19 années qu'ils n'avaient pas mis les pieds dehors afin de protester. Les employés de la KB Kookmin Bank, principal prêteur en Corée du Sud, ont lancé aujourd'hui à 9h du matin une grève nationale. Pourquoi ? "Pour se plaindre des réformes touchant aux primes et au système salarial" annonce le syndicat. En effet, les négociations menées entre le syndicat et la direction jusqu'au bout de la nuit n'ont connu aucune avancée significative.









La dernière grève des employés de KB remonte à 2000, lorsque la banque prenait possession de la Housing & Commercial Bank. Si le nombre de participants et de branches concernés ne sont pas connus, le syndicat annonce de son côté que plus de 10 000 personnes ont rejoint le mouvement, paralysant plus de la moitié des centres bancaires du pays (600 sur les 1 057 existants). Pour rappel, KB Kookmin Bank compte 31,1 millions de clients, soit environ 60% de la population coréenne.





Afin de minimiser les conséquences négatives sur le groupe, la direction a désigné un certain nombre d'agences afin de centraliser les tâches des agences paralysées et accéder tant que possible aux demandes des clients. "Nous recommandons à nos clients d'utiliser les services en ligne et mobile de KB Kookmin Bank" annonce ainsi la banque prêteuse. Le conflit qui oppose le syndicat à la direction est en négociation depuis plusieurs semaines maintenant.









Malgré des tentatives d'arbitrage de la Commission nationale des relations au travail, les négociations n'ont jamais pu aboutir, 96% des 12 000 travailleurs votant en faveur d'une grève générale le mois dernier. Les deux parties n'ont su tomber d'accord sur le point concernant la réduction des salaires des employés plusieurs années juste avant la retraire. Seul l'accord sur les primes a débouché sur un accord, le syndicat arrivant à ses fins avec une demande de 300% du salaire de base mensuel au lieu des 200% proposés.









"Depuis le mois d'octobre, nous avons rencontré les dirigeants à dix reprises sans qu'ils ne bougent d'un cheveu sur leur position" s'énerve Park Hong-bae, l'une des têtes syndicalistes du groupe. Le mouvement ne fait que débuter à en croire Park qui annonce qu'une marche de deux jours aura lieu le 31 janvier prochain si rien ne bouge d'ici là. KB Kookmin Bank est le premier organisme financier commercial prêteur en termes de bénéfices avec, au troisième trimestre de l'année dernière, des profits nets cumulés de 1,86 milliards de dollars. Il reprend ainsi la première place à Shinhan Bank.