Kim Jong-un de passage en Chine. Avant le Vietnam ?

Accompagné de sa femme Ri Sol-ju, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un est arrivé mardi en Chine pour une visite de quatre jours, à l'invitation du président chinois Xi Jinping. Les médias sud-coréens avaient annoncé un peu avant son arrivée qu'il y avait du mouvement du côté de la frontière nord de la Corée du Nord, avec un train transportant un haut-gradé de Pyongyang, un train qui a traversé la région nord de la Chine dans la nuit de lundi à mardi donc.Une visite sur fond d'entente cordiale internationale puisque Kim compte rencontrer le président américain Donald Trump dans les semaines qui viennent. Une rencontre avec le président sud-coréen Moon Jae-in est également dans les tuyaux après que celui-ci se soit rendu à Pyongyang l'année dernière. C'est la quatrième fois que Kim Jong-un rend visite à Xi Jinping, après ses trois premières visites effectuées en 2018, avant et après le sommet de Singapour avec Donald Trump.La tension est toujours présente entre les Etats-unis et la Corée du Nord, les deux dirigeants s'amusant à se menacer et à s'adorer à coup de tweets d'un côté et de déclaration télévisée de l'autre. Le gouvernement américain et le ministre des affaires étrangères Ri Yong-ho ont été vus dans les pays proches de la péninsule coréenne ces dernières semaines. Le sommet entre Trump et Kim devrait avoir lieu assez rapidement.Parmi les choix possibles pour la tenue de ce sommet : la Mongolie, la Corée du Sud à Panmunjom, Hawaï, l'Indonésie et le Vietnam. Hawaï est bien trop loin pour l'avion privé de Kim Jong-un, le Chammae-1, un jet Ilyushin IL-62M de l'ère soviétique qui peut parcourir 7 000 kilomètres. L'Indonésie, le Vietnam et la Mongolie sont les seuls pays d'Asie proche de la Corée du Nord et ayant une ambassade nord-coréenne. Le Vietnam et la Mongolie ont été visités par Ri Yong-ho et Mark Lambert le mois dernier.Si la Mongolie avait déjà été évoquée lors du sommet de Singapour, il semblerait que les températures de janvier-février (extrêmement glaciales) ne permettent pas la tenue d'un tel rendez-vous. Donc, à première vue, ce serait le Vietnam qui accueillerait ce deuxième sommet. Rappelons que lors de la rencontre entre Kim et Moon en avril dernier, Kim Jong-un avait évoqué le Vietnam comme exemple de développement économique à suivre pour son pays (politique de libéralisation économique Doi Moi adoptée en 1986). Les Etats-Unis ont des relations bilatérales avec le Vietnam depuis 1995 et la levée de l'embargo commerciale par Bill Clinton en 1994.