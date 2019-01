La Corée investit près de 15 milliards d'euros pour ses infrastructures scolaires

"Nous devons comprendre que l'école fait partie de la vie de nos enfants" Yoo Eun-hae, ministre de l'éducation

Oui, ce ne sont pas des millions, mais bien des milliards. Quinze au total. 18 800 milliards de wons pour être plus précis. Cet investissement mis en place par le Ministère de l'éducation sud-coréen s'étalera sur les cinq prochaines années et aura pour principal but de créer un environnement propre et sécurisé aux écoles du pays. Parmi les différents projets composant ce plan quinquennal, 500 milliards de wons (338,5 millions d'euros) seront dédiés à la rénovation des classes traditionnelles coréennes, avec chaises et bureaux, en des espaces de nouvelle génération.Tous les systèmes HVAC (chauffage, ventilation et air conditionné), les fenêtres et les portes seront remplacés par des installations plus efficaces afin de protéger tant que possible la santé des élèves. De nombreuses écoles insalubres du pays enregistrent des températures très froides en hiver et extrêmement chaudes et moites en été. Les toilettes seront également rénovées avec une différenciation par sexe et par statut (élève ou enseignant). Toutes les lumières seront remplacées par des lampes à LED, et le mobilier (chaise, bureau, équipement de salle de classe) sera remplacé par des produits certifiés KS.Bien entendu, les bâtiments scolaires considérés comme inadaptés et dangereux en cas de catastrophe feront l'objet de travaux d'entretien et de rénovation au cours des deux prochaines années. L'objectif du projet est de remettre sur pied près de 200 bâtiments scolaires sur les cinq prochaines années. Tous les établissements qui ne satisfont pas aux exigences imposées aux dortoirs et aux installations en cas d'incendie feront également l'objet de travaux de rénovation.Tous les établissements ayant installé des systèmes d'isolation de type Dryvit Method, écoles maternelles comprises, auront des nouveaux matériaux de remplacement d'ici à 2023. Par ailleurs, des extincteurs automatiques à eau (sprinkleurs) seront installés dans toutes les écoles maternelles et les écoles spécialisées de plus de 300㎡ conformément à la loi.Le ministère de l'éducation prévoit de créer des espaces de travail innovant pour les écoles afin de stimuler l'imagination et la créativité des élèves. Cela passe par exemple par des espaces publics ouverts pour des expositions ou des travaux individuels, ainsi que des salons avec des espaces favorisant la créativité. Ces projets seront la priorité et seront conclus dès la première moitié de cette année, après quoi le ministère proposera des modèles spatiaux standards pour une implémentation au niveau national d'ici l'année prochaine.