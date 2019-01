La Corée teste la pluie artificielle pour baisser la pollution

Drôle d'idée. Mais après tout, si cela marche, pourquoi pas. Le gouvernement coréen a annoncé hier une expérimentation unique en son genre : ce vendredi 25 janvier, l'administration météorologique coréenne (KMA) sera à l'initiative de la création d'un nuage de pluie en Mer Jaune, entre la Chine et la péninsule coréenne donc, afin de limiter l'impact de la pollution chinoise sur la Corée du Sud.Ce type de pluie artificielle a déjà été expérimenté sur le territoire coréen, avec malheureusement peu de succès. Ce sera par contre une première dans le cadre d'une pluie en mer. Bien entendu, le gouvernement espère bien que cela fonctionnera et que la pollution du weekend prochain sera minimal, afin de se justifier du fait que c'est bel et bien la Chine qui pollue le pays.Le bureau présidentiel de Cheong Wa Dae indique cependant que la date peut être changé en fonction des conditions météorologiques de vendredi. Au niveau du mode opératoire, l'administration météorologique avec le ministère de l'environnement ont mis en service un avion qui disperse de l'iodure d'argent ou du chlorure de calcium dans les nuages, deux substances connues pour augmenter les précipitations en captant de la vapeur d'eau.