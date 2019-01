Lancement du premier Championnat du Monde de Taekwondo en ligne

Publicité - T-shirts coréens collection #CITY par la boutique de Bienvenue en Corée du Sud

C'est Seo Hyun-seok, le secrétaire général du comité des sports Kimunyong, organisme basé à Séoul et créé en l'honneur du feu Kim Un-yong, membre du comité olympique international, premier président de la fédération internationale de taekwondo, décédé le 3 octobre 2017, qui a annoncé son lancement hier : le championnat du monde de taekwondo en ligne. Une première mondiale." annonce Seo.Peu importe l'âge et le professionnalisme des participants, il suffira à première vue d'enregistrer ses mouvements et techniques de taekwondo sur un smartphone ou une caméra vidéo, à les charger sur une plateforme et à attendre le résultat des arbitres internationaux qui noteront chaque candidat en temps réel afin d'accroître la transparence du championnat.Cet événement unique en son genre permettra selon le comité des sports Kimunyong de créer des liens entre toutes les communautés mondiales dont l'activité principale porte sur le taekwondo. Toutes les compétitions liées au taekwondo pourront être représentées comme le Poomsae, le Poomsae en musique, le Taekwondo aérobic et la casse de planche. Seul le Gyeorugi*, autrement dit le combat via l'art du taekwondo, ne sera pas pris en compte.