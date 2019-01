Le célibat : plus important en Corée qu'au Japon

Alors que le Japon est souvent cité comme exemple lorsque l'on parle du célibat des jeunes, ou plus précisément du refus du mariage, il semblerait que le cas de la Corée du Sud soit pire. Une étude conduite par l'Institut coréen pour la santé et les affaires sociales montre ainsi que le nombre de personnes refusant de se marier à augmenter très rapidement sur les 20 dernières années.Par exemple, le taux de jeunes hommes âgés de 25 ans et non-mariés est passé de 64% en 1995 à 90% en 2015. Et sur la même période, le nombre de jeunes Coréens et Coréennes âgés de 30 à 34 ans et pas encore mariés est passé de 195 à 56%.Des augmentations similaires sont remarquées sur les autres groupes d'âges. Et chez les femmes, c'est la même chose. Plus particulièrement chez les 25-29 ans dont le taux de non-mariées est passé en 20 ans de 30 à 77%. Et pour les 30-34 ans, pas beaucoup mieux avec un taux passant de 7 à 38%. La société coréenne est souvent le reflet de la société nippone avec des caractéristiques sociales et des comportements identiques.Si les phénomènes sociaux importants apparaissent souvent en premier lieu au Japon, puis en Corée, il semblerait que pour le célibat, la donne soit différente. En effet, si le taux de jeunes hommes et jeunes femmes non-mariés sur les différents groupes d'âges était plus élevé au Japon en 2005, il semblerait que depuis 2015, la Corée du Sud dépasse le Japon. Sur le groupe des hommes âgés de 25 à 29 ans et toujours non-mariés, le taux est ainsi 17% plus élevé que chez le voisin nippon.Trouver le partenaire idéal devient de plus en plus compliqué en Corée du Sud où l'argent prime souvent sur le physique ou la personnalité (voir). Les hommes mariés ont souvent de bonnes positions professionnelles et un revenu convenable.