Le drive administratif débarque sur l'île de Jeju

Vous connaissiez le drive ou drive-through pour aller acheter un hamburger dans unou récupérer vos courses dans un hypermarché ou encore prendre un café chez Starbucks ? Et bien la Corée du Sud va plus loin avec le drive pour aller chercher tous vos documents administratifs sans sortir du véhicule. Imaginez, un drive pour récupérer votre passeport ou récupérer un certificat de mariage... Ce service, qui sera le deuxième du genre dans la péninsule, sera disponible à partir du mois de février prochain sur Jeju pour tous les résidents de l'île.La ville de Jeju a d'ores et déjà débuté les travaux afin de mettre à disposition ce nouveau service sur l'aile ouest du bâtiment de la cinquième annexe de la mairie. Pas moins de 21 types de services seront disponibles via ce drive comme par exemple obtenir un certificat de résidence ou bien un certificat de relations familiales, deux documents souvent nécessaire pour effectuer d'autres tâches administratives ou non, sur simple présentation de sa pièce d'identité.C'est la ville de Gwangju qui a lancé cette idée en 2015 afin de simplifier l'administration locale. Mais Jeju ne souhaite pas s'arrêter là et planche déjà sur un type identique de service drive pour les hôpitaux. Le pré-enregistrement dans les hôpitaux pourra ainsi être simplifié si ce service voit le jour. Il faut dire qu'en matière de e-governement (électronisation des données administratives et de l'accès aux citoyens), la Corée du Sud est à la pointe. Vous pouvez par exemple retirer des documents administratifs dans certaines stations de métro de Séoul, comme si vous retiriez de l'argent dans un distributeur bancaire.