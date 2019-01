Le succès de Netflix oblige SK Broadband à adapter son réseau

Officiellement, Netflix n'impose rien du tout au géant de la télécommunication sud-coréen SK. Mais le nombre croissant de coréens souhaitant accéder aux services de la plateforme américaine de diffusion de contenus (un peu plus d'un million d'abonnés en Corée) pousse SK Broadband Inc. à revoir son réseau. L'entreprise coréenne a ainsi annoncé hier qu'elle souhaitait développer par deux, rien que ça, son réseau de transfert de données, alors que le nombre d'utilisateurs se plaignant des problèmes de connexion sur les plateformes dene cesse de croître.À l'heure actuelle, pour regarder Netflix en haute-définition (HD) en Corée du Sud, un utilisateur doit posséder une vitesse de connexion à Internet de l'ordre de 5 mégabits par seconde au minimum, et s'il souhaite de l'ultra haute-définition (Ultra HD) il lui faudra une connexion à Internet stable de 25 mégabits par seconde.L'objectif est donc de proposer non plus une vitesse de transfert des données de 50 gigabits par seconde mais de 100 gigabits par de seconde en doublant ses réseaux à l'étranger. "" confirme un représentant de SK Broadband, qui ne cache cependant pas qu'il faudra du temps avant que la transition soit complète.Derrière l'excuse "Netflix", SK Broadband compte en fait développer ce réseau afin de proposer sa propre plateforme de streaming. Au début du mois de janvier, le groupe a annoncé qu'il s'associerait aux trois grands diffuseurs nationaux pour développer un service de contenus vidéos en ligne. SK Telecom Inc., qui est lié à Sk Broadband, détient le service POOQ (680 000 utilisateurs), une joint-venture des trois diffuseurs que sont KBS, SBS et MBC.Le service Oksusu (application installée d'office sur les téléphones vendus par l'opérateur SK Telecom), qui compte pas moins de 9,46 millions d'utilisateurs (ou plutôt 9,46 millions de détenteurs de téléphone sous contrat SK Telecom), devrait fusionner avec POOQ afin de créer une plateforme unique de plus de 10 millions d'utilisateurs.