Les Coréens mangent de moins en moins de riz

Le riz est aux Coréens ce que la baguette est aux Français. Un aliment indissociable de la table. Mais ce n'est pas nouveau. Depuis 1980, la consommation de riz n'a eu de cesse de diminuer et a été divisée par plus que deux en presque 40 ans. En 1970, elle atteignait même les 136.4 kilogrammes par personne.Cette année, c'est le niveau le plus bas jamais atteint depuis que les données sont compilées. Le bureau des statistiques coréen rapporte ainsi que sur 2018, la consommation annuelle moyenne de riz par personne est descendu à 61 kilogrammes. Soit 800 grammes de moins que l'année précédente.Si la chute de la consommation semble importante comparée à celle constatée entre 2016 et 2017 (+0.2%), elle reste tout de même en-dessous de la moyenne enregistrée entre 2008 et 2017 qui est de -1.79%. Une diminution ralentie aussi par le fait que le gouvernement compte depuis 2017 les foyers composés d'une seule et unique personne, une tendance à la hausse en Corée du Sud.La raison de cette chute est simple : le développement des plats prêts à consommer. Pourquoi s'embêter à faire cuire du riz pendant 10 à 15 minutes dans son autocuiseur lorsque l'on peut en acheter à la supérette en bas de chez soi qui sera prêt en 1 minutes dans le four micro-onde. Idem pour les soupes, les ragoûts ou les, les plateaux repas qui se vendent comme des petits pains dans les magasins de proximité.Le gouvernement se donne encore deux ou trois ans avant de tirer une analyse concrète de cette chute sur l'évolution du marché du riz et les conséquences que cela aura. Il compte également apporter son soutien aux entreprises locales spécialisées dans la production de biens de consommation à base de riz via des programmes de support en marketing. "", annonce le gouvernement.