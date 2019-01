Les Coréens préfèrent la bière au soju

Publicité - T-shirts coréens avec inscription en hangul

Selon une étude conduite par le Ministère de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales, ainsi que de l'organisation coréenne pour le commerce des produits de la pêche et de l'alimentation, les coréens sortent boire tout autant qu'en 2018, mais ils semblent qu'ils consomment moins qu'auparavant. Sur les 2 000 hommes et femmes âgés de 19 à 59 ans qui ont accepté de répondre, 30.5% estiment sortir boire de 1 à 4 jours par mois, 29.7% entre 5 et 8 jours par mois, 26.7% de 9 à 16 jours et 13.2% plus de 17 jours par mois.D'un point de vue des quantités,. Pas très loin des 6,9 verres enregistrés l'an dernier, mais une légère baisse tout de même. C'est une tendance qui se ressent désormais depuis plusieurs années : en 2014, la moyenne de consommation d'alcool par sortie était de 8,3 verres, puis 8,2 verres en 2015, 7,9 verres en 2016 et 6,9 verres en 2017.Le ministère, qui réalise de manière continue des études de terrains en interrogeant les consommatrices et les tenanciers de bars, estime que les tendances du "boire tout seul" et des "alcools légers" qui ont explosé l'an dernier, et qui sont un moyen de montrer sa personnalité et de se donner un côté un peu luxueux, vont se poursuivre cette année.Au niveau des alcools, il semblerait que le soju fasse de moins en moins fureur dans la péninsule puisque c'est la bière qui revient en tête des alcools préférés par les consommateurs. En effet,, suivi par, 19.2% qui préfèrent les alcools traditionnels comme le makgeolli et 3.2% qui se disent amateur de vins importés. En 2011 par exemple, le soju était l'alcool préféré de près de la moitié des coréens (47.8%), suivi de la bière à 35.5%.