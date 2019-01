Les investisseurs étrangers se ruent sur la Corée du Sud

Étrange phénomène qui se passe en ce moment même dans la quatrième économie asiatique. Alors que la croissance économique de 2018 était plutôt ralentie avec 2.7% (voir Économie : les chiffres de 2018 sont tombés ), bien loin des 6.5% de 2010, il semblerait que les investisseurs étrangers soient attirés par la Corée du Sud depuis le début de l'année.Selon le KRX (Korea Exchange), les investisseurs étrangers ont acheté pour 2 900 milliards de wons (2,58 milliards de dollars) d'actions entre le 1er et le 25 janvier de cette année, le plus haut niveau d'achat mensuel depuis le mois d'octobre 2017 (2 970 milliards de wons).La raison ? Il semblerait que les fonds mondiaux se déplacement vers les marchés émergents grâce à l'atténuation des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, ainsi que d'autres conditions favorables.Si la morosité économique locale ne permet pas aux principaux cours de dépasser encore un certain niveau, les étrangers investissent avec conviction et permettent à la bourse de se relancer. Cette relance par l'étranger a débuté en douceur au mois d'octobre dernier, alors que le KOSPI, principal indice boursier coréen, tombait sous la barre des 2 000 points.Ce sont les investisseurs américains, qui comptent comme les plus grands investisseurs étrangers en Corée du Sud, qui ont lancé la danse en achetant des actions d'entreprises prometteuses mais encore sous-estimées en novembre dernier.Le géant mondial des investissements Barclays a annoncé qu'il exploitait 58 950 comptes de placement dans le fonds iShares MSCI du fond d'indexation de Corée du Sud, un fonds négocié en bourse (FNB autrement dit un fonds d'actions dont les parts peuvent être transitées en bourse, comme des actions) le 2 novembre dernier.Au 25 janvier, le nombre de comptes exploités a bondi de 31.21% à 77 350 comptes. En comparaison, le nombre de comptes de type FNB pour le marché mexicain n'a augmenté que de 16.44% sur la même période, et les chiffres pour Taïwan et le Japon sont négatifs avec -0.28% et -5.07% respectivement. Le FNB de Barclays est souvent considéré comme le baromètre des investissements des sociétés américaines de gestion d'actifs dans des fonds de placements étrangers." précise Ha In-hwan, un analyste de SK Securities. Mais attention, "" rappelle un analyste d'une société de courtage en valeurs mobilières. Autrement dit, les craintes sont toujours présentes.