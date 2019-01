Mise en vente du créateur de jeux Nexon

Le géant des jeux sud-coréen Nexon vient d'annoncer sa mise en vente. Le fondateur de Nexon, Kim Jung-ju, a annoncé la vente de la majorité de ses parts dans la société NXC Corp, détenu par lui et ses proches dont son épouse, soit 98.64%, d'une valeur estimée à 10 000 milliards de wons, soit environ 8,9 milliards de dollars. Kim Jung-ju annonçait le 29 mai 2018 qu'il ne donnerait pas sa société à sa ses enfants. Le même jour, il promettait de faire don de 100 milliards de wons (92,40 millions de dollars) afin de construire des hôpitaux pour enfants et d'aider à la formation des jeunes entrepreneurs.Nexon est côté à la bourse de Tokyo. La vente devrait être assurée par Deutsche Bank ou Morgan Stanley. "" prédit Oh Dong-hwan, un analyste de Samsung Securities. De son côté, la firme n'a fait aucun commentaire.Les médias estiment que les racheteurs potentiels sontet, deux géants du jeu mobile en Corée du Sud, mais aussi le chinoiset le spécialiste des jeux vidéos américain. Nexon a été créé à Séoul en 1994 et siège à Tokyo au Japon. Son chiffre d'affaires était de 243,9 milliards de yens en 2017.Parmi les jeux références opérés par le groupe Nexon en Corée du Sud, on compte KartRider, Dungeon Fighters, EA Sports Fifa Online 4, Need for Speed Edge, et beaucoup d'autres. Nexon est également le développeur de jeux PC ou mobile comme MapleStory, Riders of Icarus, Counter-Strike Nexon: Zombies, Marvel Battle Lines, etc.