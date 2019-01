Netmarble, 5ème mondiale sur les jeux mobiles

Si la Corée du Sud est connue pour la passion de son peuple pour les jeux vidéos, le pays peut également se féliciter du succès de ses entreprises spécialistes de ce secteur. En effet, selon le classement mondial des développeurs de jeux pour mobiles téléchargeables via les deux principales plateformes que sont Google Play et l'iOS, l'entreprise sud-coréenne Netmarble se place en cinquième position en termes de revenus générés. Juste derrière les géants que sont les deux chinois Tencent (1er) et NetEase (2ème), l'américain Activision Blizzard et le japonais Bandai Namco.Mais le groupe peut se féliciter de son classement en fonction des pays également puisqu'il obtient une honorable sixième place sur les marchés des jeux mobiles américains et canadiens, une cinquième place sur la France et une quatrième place au Royaume-Uni.En Corée du Sud, Netmarble se place en deuxième position et il est premier sur les "petits" pays que sont Hong-Kong et Singapour. Les meilleurs ventes de la société sont Lineage 2 Revolution et Marvel: Contest of Champions, distribué par sa filiale américaine Kabam.Netmarble ne compte pas s'arrêter en si bon chemin avec le lancement de tout nouveaux jeux afin d'appuyer sa croissance internationale. Les fans de Netmarble retrouveront ainsi le jeu "BTS World" qui se compose, comme vous l'aurez compris, de personnages inspirés du groupe de K-pop BTS, ainsi qu'une nouvelle version à jour de son jeu phare : Everyone's Marble (une sorte de Monopoly). Pour le marché japonais, Netmarble prépare également deux sorties spéciales : Seven Deadly Sins et Yo-kai Watch: Medal Wars dans le courant de l'année.