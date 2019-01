Posco investit lourdement dans la production de lithium

Après son accord de coopération signé avec Pilbara Minerals, société australienne d'exploitation de lithium qui possède et exploite le projet Pilgangoora Lithium-Tantale, le conglomérat coréen Posco peut désormais voir grand en termes de production de batterie au lithium. Le groupe vient ainsi d'annoncer qu'il souhaitait agrandir son usine de fabrication de Gwangyang, dans la province du Jeolla du Sud, de l'ordre de 30% par rapport à ce qui était prévu.Un nouveau business du lithium pour lequel le groupe compte investir 10 000 milliards de wons (8,9 milliards de dollars) sur les cinq prochaines années (2018-2023) afin de développer de nouvelles technologies d'extraction du lithium et de construire de nouveaux centres de fabrication et de chaînes d'assemblage de matériaux cathodiques.La raison est toute simple : faire face à la demande croissante des constructeurs automobiles qui se lancent les uns après les autres dans la fabrication de véhicules électriques. L'usine de Gwangyang commencera à produire 30 000 tonnes d'hydroxyde de lithium et de carbonate de lithium à partir de 2020, à l'aide du concentré de lithium fourni par Pilbara Minerals. L'accord signé avec le groupe australien, qui possède 30% des parts de l'usine de Gwangyang, permettra de faire passer la production annuelle de 30 à 40 000 tonnes.Posco acquerra chaque année 315 000 tonnes de lithium concentré, soit 31% de plus que prévu originellement. En effet, le premier contrat signé entre Posco et Pilbara en février 2018, prévoyait l'acquisition annuelle de 240 000 tonnes.Bref un accord gagnant-gagnant selon les australiens : "", annonce Pilbara. De son côté, le groupe australien agrandit sa mine sur la région Ouest de l'Australie.Pour Posco, la demande en lithium devrait passer de 250 000 tonnes en 2017 à 710 000 tonnes en 2025. Un chiffre pouvant largement évoluer au regard du marché des véhicules électriques qui ne fait que démarrer. Pour rappel, le sidérurgiste sud-coréen Posco a signé un accord de l'ordre de 280 millions de dollars en août dernier pour acquérir les droits d'exploitation de mines pour l'extraction de lithium en Argentine détenus par le groupe australien Galaxy Resources, de quoi produire 25 000 tonnes de métal blanc pendant les 20 prochaines années, et ce à partir de 2021. Le marché du lithium est aujourd'hui dominé par SQM, Albermarle, FMC et Tianqi.