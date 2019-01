Vers la fin des garagistes en Corée du Sud ?

Qui aurait pu imaginer une telle technologie arrivée un jour ? Même entre garagistes, imaginer un jour être remplacé par un robot pour estimer les réparations sur voiture accidentée devait tenir de la blague ? Et pourtant, au grand malheur des garagistes et autres réparateurs de véhicule, l'Institut coréen de développement des assurances (KIDI) a annoncé le début de la fin pour ce secteur d'activité. Et son nom est le "AOS-α", pour(service-alpha en ligne pour les coût de réparation d'une automobile).Ce système est basé sur une intelligence artificielle qui permet d'identifier les dégâts sur un véhicule après un accident de la route et d'estimer les coûts de réparation nécessaires. L'estimation des coûts de réparation via l'analyse d'une photographie est bien entendu la clé du système. L'intelligence artificielle étant capable de savoir le degré des dégâts sur le véhicule et les pièces automobiles nécessaires pour la réparation.L'institut compte investir près de 4 milliards de wons (3,56 millions de dollars) dans ce projet et l'AOS-α entrera en service à partir du second semestre de cette année. Sur le dernier test mené en septembre 2018, l'intelligence artificielle a permis de détecter de manière précise à 99% les pièces automobiles touchées et à 81% le niveau des dégâts. Afin d'accroître la précision du logiciel et permettre une utilisation simple, l'institut poursuivra ses tests afin que l'intelligence artificielle apprenne d'elle-même de ses erreurs.La détection rapide de la plaque d'immatriculation associée aux dégâts et à l'estimation des coûts accélérera le processus de gestion des accidents par les assurances. Une fois que l'AOS-α sera efficacement exploité, le système sera développé afin d'analyser leet les vidéos ; une solution pour améliorer le processus de décision pour la détection de la responsabilité lors d'un accident par exemple.