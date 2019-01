Vintage Korean Music #02 - Hee Sisters, Arirang My Darling

SAISON #01 | VKM #02

아리랑 내님아

Album 실버들 (face)

Album 실버들 (dos)

FACE A

실버들 - 03:30

우리는 사랑해요 - 03:15

이제는 모두 잊어요 - 03:44

앵두 - 02:34

말도 안돼 - 03:11

FACE B

아리랑 내님아 - 03:24

어찌합니까 - 03:50

달무리 - 03:32

사랑만은 않겠어요 - 02:34

오동잎 - 02:30

Pour ce deuxième numéro de VKM, nous vous faisons découvrir lesà travers leur titre popen 1978.Les Hee Sisters, c'est un groupe composé de trois jeunes filles avec pour leader Kim In-soon, mieux connue par son nom de scène, chanteuse phare des années 80-90 en Corée du Sud et longtemps surnommée par la presse la "Diva R&B".Elle est accompagnée dans ce groupe par Kim Jae-hee et Lee Yeong-sook. Son look, hors norme à l'époque par son métissage et le teint de sa peau (son père est américain d'origine africaine), attire davantage que la musique du groupe lui-même. Mais heureusement pour elles, les compositeurs et le talent du groupe vont arriver à retenir l'attention du public dès le premier album. C'est d'ailleurs un tremplin pour Insooni qui lancera sa carrière en solo dès 1980 avec son albumLes Hee Sisters sont rapidement surnommées les "". Et même encore aujourd'hui, les militaires quinquagénaires se souviennent d'elles. Elles allaient faire le tour des casernes du pays pour chanter et divertir les jeunes coréens en service. Le rythme énergisant et explosif de leur chanson plaisait au public masculin. Elles ont rapidement mis fin à l’hégémonie des Pearl Sisters (que nous aurons l'occasion de retrouver dans un prochain numéro de VKM), un groupe qui régnait sur lescoréennes de la fin des années 60 au milieu des années 70.Le premier album est paru alors que la Corée du Sud était en pleine frénésie de la musique disco, un style musical pour lequel la société de production Anta contrôlait la plupart des artistes. Baptisé(실버들), cet album est est composé de 10 titres, cinq sur chaque face.Le premier titre de l'albumest écrit par Kim So-weol et devient rapidement la meilleure chanson de l'année 1978. Elle permet aux Hee Sisters de régner pendant sept semaines d'affilée en pole position dans le "Top 7 des meilleures chansons", classement de la chaîne TBC. Les titreset, composés par Kim Ki-pyo, donnent un ton plus disco à l'album et permet aux Hee Sisters de récupérer un public plus masculin.