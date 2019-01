Vintage Korean Music #01 - Seoul Trotter Orchestra, A day of Sunrise

Vous avez aimé lesen introduction de cette nouvelle série Vintage Korean Music la semaine dernière ? Pour ce premier vrai numéro de VKM, nous vous emportons dans la galaxy ducoréen avec les) et leur titre 해뜰날 ().Ce groupe est composé de Kim Myung-gon au clavier et au chant, Choi Yi-cheol à la guitare et au chant, Kim Tae-heung à la batterie et au chant, Lee Cheol-ho au chant et Lee Nam-yee à la basse et au chant. Cet album baptisé 고고생음악1집(서울나그네연주) comprend sur la face A 해뜰날, 해변의 여인 et 정 et sur la face B 내마음은 풍선 et 내곁에 있어주.Étrangement, un seul titre de ce 33 tours est "valable", si l'on peut dire, les quatre autres que sont 해변의 여인 (5:07), 정 (5:29), 내마음은 풍선 (11:08) et 내곁에 있어주 (4:18) n'étant que des mauvais titres du genre, aussi appelé, la plus vieille forme de musique populaire coréenne.Ces artistes, dont l'excellent et regretté Kim Myung-gon (aussi connu sous le nom de Kim Monroe) qui aimait manier le mini-Moog ou encore le Clavinet (piano électrique de Ernst Zacharias), se retrouvent également dans le groupeque nous aurons l'occasion de retrouver sur VKM prochainement. Voici une petite archive MBC de Kim Myung-gon.