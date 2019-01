Vintage Korean Music #03 - Kim Trio, Dreaming

리

FACE A

꿈을 꾸리 - 03:00

마음대로 해라 - 04:51

라피오챠 (La Piogga) - 03:14

사랑은 오직 하니 (I only you love) - 02:45

비 (Rain) - 03:50





FACE B



빛나는 성좌 (Aquarius) - 02:10

굳-바이 (Good Bye) - 02:58

돌아오라 (Get Back) - 05:46

계절속의 사랑 (Time of the Season) - 03:40







