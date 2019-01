Vintage Korean Music #04 - Twist Kim, Une Seconde Avant Explosion

FACE A

폭발 1초전 (One Second before Explosion) - 02:00

사랑한다고 - 03:03

애교만점 아가씨 - 02:08

크레이지 타임 (Crazy Time) - 02:08

사랑의 호소 - 03:19

가불한 행복 - 02:02

밀양 아리랑 - 02:23





FACE B

가버린 사람 - 02:33

지당한 말씀 - 02:13

나하고 너하고 - 02:38

바라바라 (BaraBara) - 01:35

몽키몽키 (Monkey Monkey) - 02:40

청춘의 꿈 - 02:56

이제 상처를 씻고 - 02:57

Vous connaissez le film) ? Nous vous faisons découvrir aujourd'hui le titre original de la bande-original de ce film de 1967 réalisé par(ci-dessous, réalisateur de) avec Kim Hee-gab, Lee Nak-hoon et l'acteur hongkongais, plus connu sous le nom chinois Nan Kung-hsun, américanisé en James Nam (dans les années 70, il partageait son appartement avec le réalisateur John Woo). Il a tourné dans de nombreux films de kung-fu hongkongais dont(1972) et(1974).Pour en revenir à, c'est une comédie très peu connue voire inconnue du public coréen qui tourne autour de la musique et d'un concours de chant. Il est même impossible de remettre la main sur l'affiche du film qui est pourtant sorti en salle en 1967. Seule la bande originale vaut le coup puisque c'est l'orchestre dequi en est à l'origine. L'album compte 14 titres (7 sur chaque face).Le groupe rassemble six chanteurs : Kim Han-seob (김한섭), plus connu sous le nom de(ci-dessous), Lee Jeong-ja, une des premières membres des, Lee Tae-shin, Jeong Weon, Yang Mi-ran, qui collabora plusieurs fois avec Jeong Min-seob dans les années 60-70, et Tae Hyun-cheol, chanteur des années 60. Les titres de cet album ne sont pas sans faire penser au twist américain. Dans la péninsule, les chanteurs étaient synonyme d'une danse. Et à chaque décennie sa danse phare.En Corée du Sud, les années 50 riment avec les danses aux influences étrangères : le mambo, le tango le Cha Cha Cha sont très tendances dans les clubs, les spectacles et autres salles de concerts de la capitale. La présence en masse des soldats américains après la guerre de Corée en 1953 en est une des principales raisons.C'est à partir des années 60 que le twist fait danser les petits comme les grands. La fin des années 70 représente le boom des discothèques jusque dans les années 80. Les années 90 ont vu la techno débarquée mais aussi des danses comme la salsa. Les années 2000 puis 2010, c'est bien entendu la pop, le rap et le hip hop.Les années 60 étaient vraiment une époque folle pour le twist et c'est la raison pour laquelle Kim Han-seob a décidé de prendre ce surnom de Twist Kim. À la base acteur et véritable star du cinéma des années 60, il est considéré comme le premier danseur de twist en Corée et comme celui ayant introduit le twist dans la culture populaire. Autour de lui, des chanteurs comme Lee Tae-shin, Jannie Lee, Jeong Weon ou encore Nam Seok-hoon faisaient également fureur sur les planches de Séoul.À cet égard, les chansonsinterprétée par Twist Kim, mais aussietinterprétées par Twist Kim , Jeong-Won, Lee Tae-shin, sont un parfait exemple de ce qu'était le twist en Corée à la fin des années 60. Mais le maître qui se cache derrière tout cela est bien entendu Jeong Min-seob (ci-dessus), qui écrira des tubes des années 60 jusqu'au milieu des années 80 (mort en 1987). Il est également derrière les bandes originales des séries pour enfants 간첩잡는 똘이 장군 ou encore 우주소년 캐시.Nous ne manquerons pas de dédier unà ce compositeur sud-coréen dans les prochaines semaines !