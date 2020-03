Covid-19 : Moon Jae-in enclenche le niveau d'alerte maximale, la Corée du Sud enregistre plus de 600 cas de contamination

Le président de la République, Moon Jae-in, a décidé, ce dimanche 23 février 2020, d'enclencher le niveau d'alerte "maximale" en Corée du Sud.Il a précisé : ""."Le gouvernement renforcera considérablement son système de réponse en élevant l'alerte nationale au plus haut niveau de gravité, selon les recommandations des experts en maladies infectieuses", a déclaré Moon. Pour information, il existe 4 niveaux d'alerte : observation, attention, avertissement, grave. Avec ce niveau "grave" décrété aujourd'hui, l'État peut obliger la fermeture de toutes les écoles et interdire la tenue d'événements.Le président a ajouté : "Nous ne devons pas nous limiter et apporter une réponse forte, sans précédent à cette épidémie. Nous renforcerons les systèmes de prévention et de lutte du gouvernement et soutiendrons les autorités locales et centrales." Avant de garantir qu'il apporterait toutes les mesures nécessaires pour soutenir les dommages socio-économiques provoqués par l'épidémie.Il a conclu son intervention dominicale par ces mots : "Je tiens à adresser toutes mes condoléances aux personnes touchées et tout mon soutien au peuple de Daegu et de la province de Gyeongsang du Nord.".Cela faisait onze ans que la Corée du Sud n'avait pas déclaré l'alerte de niveau "grave". C'était en 2009, suite à la grippe A (H1N1).Un peu après le discours du président, la ministre de l'Éducation a officiellement annoncéLes élèves (du primaire au lycée) risquent d'être déçus car les cours perdus à la rentrée seront rattrapés sur les vacances scolaires d'été ou d'hiver.L'armée a également annoncé ce soir(du 24 février au 6 mars). Pour rappel, tous les jeunes Coréens (sauf cas particulier) doivent servir sous les drapeaux pendant un peu moins de deux ans. Cette suspension pourra être étendue si besoin.Bilan : +169 contaminés, +3 mortsTotal : 602 cas dont 578 contaminés, 6 morts, 18 guérisPlus de 300 cas rien que sur Daegu et sa région, soit plus de la moitié des contaminations dans le pays, et un enfant de 4 ans infecté par le 58e cas, professeur à la crèche.Sur les 169 cas identifiés aujourd'hui, près de 100 personnes sont des fidèles de la secte Shincheonji, à Daegu.1 cas à Séoul a obligé le Lotte Department Store de Yeongdeungpo à fermer ses portes.19 fév. : homme de 63 ans (hôpital Daenam à Cheongdo)21 fév. : femme de 54 ans (hôpital universitaire de Busan après transfert de l'hôpital Daenam à Cheongdo)21 fév. : homme de 41 ans (domicile Gyeongju)22 fév. : homme de 57 ans (hôpital Daenam à Cheongdo)23 fév. : femme de 56 ans (hôpital de Gyeongbuk à Daegu, elle était dans un état grave)23 fév. : homme de 59 ans (hôpital de l'université Dongguk à Gyeongju, après transfert de l'hôpital Daenam à Cheongdo)Israël interdit l'entrée aux sud-Coréens. Les ressortissants présents dans le pays sont rapatriés.Les USA mettent le niveau 2 d'alerte pour la Corée du Sud et déconseillent aux américains d'y aller.