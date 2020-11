1. Éducation : de la grande rentrée au Suneung

Toute nation du monde, quelle qu'elle soit, a pour plus précieux facteur de développement l'instruction. « Ex nihilo nihil » (Lucrèce), il n'y a rien sans rien, que l'on pourrait réinterpréter en "sans éducation, pas d'avenir". Et c'est un peu avec cette mentalité que la Corée du Sud a cherché à sauvegarder son système éducatif dès les prémices de la pandémie de COVID-19.

Depuis que le premier patient a été identifié à l'aéroport international d'Incheon le 20 janvier 2020, le gouvernement coréen s'est mis à travailler en étroite collaboration avec les autorités sanitaires d'un côté et avec les bureaux d'éducation des villes et provinces d'un autre, afin de trouver des mesures qui mettent la santé et la sécurité des étudiants au premier rang des priorités.

Pour ce faire, et comme cela était expliqué dans l'article "COVID-19 : analyse détaillée de la stratégie sud-coréenne (Partie 1)", l'exécutif a collaboré avec le Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC) et le siège central de lutte contre les catastrophes et la sécurité (CDSCHQ) pour rapidement mettre sur pied au sein même du ministère de l'Éducation une équipe d'intervention en cas de pandémie. Et alors que le pays se retrouvait en première ligne en tant que deuxième État le plus contaminé au monde, cette équipe a été élargie et transformée le 21 février 2020 en un siège de réponse au COVID-19 dirigé directement par la vice-première ministre et ministre de l'Éducation, Yoo Eun-hye.

En consultation avec le gouvernement, les bureaux d'éducation municipaux et provinciaux, les autorités sanitaires et les experts en épidémiologie, ce siège a décidé le 23 février d'ajourner la date de la grande rentrée scolaire, le premier semestre commençant le 2 mars, en repoussant le début des cours au 9 avril comme mesure préemptive à une éventuelle propagation du nouveau coronavirus dans le pays, et afin de prendre le temps de mettre en place une prévention et un système de contrôle adéquats dans les écoles.

Pour protéger la santé et la sécurité des élèves et assurer la continuité de leur apprentissage, le gouvernement coréen a décidé de mettre en place des cours en ligne dans les écoles primaires, les collèges et les lycées à partir du 9 avril. Et pour s'assurer que tout se déroule dans le cadre du programme officiel d'éducation, l'État a élargi et cherché à améliorer son infrastructure publique d'éducation en ligne.

Parallèlement, des services gratuits de location d'appareils numériques et un soutien pour l'accès à Internet aux étudiants issus de familles à faible revenu ont été mis en place afin d'éviter tout angle mort dans l'apprentissage en ligne. Des cours en ligne personnalisés ont été fournis aux plus jeunes et aux élèves handicapés.

Selon les statistiques du gouvernement, au 20 avril, sur les 5,34 millions d'élèves d'écoles primaires, de collèges et de lycées en Corée du Sud, 98,9% ont suivi correctement les cours en ligne.

De plus, le gouvernement a recherché les meilleures pratiques en matière d'éducation en ligne en gérant des écoles pilotes et a encouragé les enseignants à partager des informations et le contenu des cours en ligne et à renforcer leurs capacités grâce à la Communauté de 10 000 enseignants représentatifs, une plateforme de communication conçue pour aider les enseignants à recevoir une assistance en temps réel pour gérer les difficultés et partager des programmes de cours, des politiques et des meilleures pratiques en ligne.

Le gouvernement a décidé de rouvrir les écoles, étapes par étapes, avec l'assouplissement de la distanciation sociale. Les élèves en classes de terminale ont ainsi pu reprendre le chemin des bancs le 20 mai. Ils ont été suivis par les classes de seconde, de troisième et les CP-CE1 le 27 mai, puis les classes de première, de quatrième et les CE2 et CM1 le 3 juin, et enfin les sixièmes, cinquièmes et les CM2 le 8 juin. Cette décision a été prise après avoir demandé l'avis d'experts en épidémiologie et du KCDC, ainsi que les opinions des parents et des enseignants. Depuis le 8 juin donc, toutes les écoles de Corée ont rouvert leurs portes.

Lors de la deuxième vague qui a frappé le pays entre mi-août et fin septembre, certaines écoles ont dû fermer leurs portes afin de limiter toute propagation de la maladie après des cas d'infection identifiés chez certains élèves. Au 2 septembre, plus de 8 200 établissements repassaient en cours en ligne avec 1 974 à Séoul, 758 à Incheon, 4 114 à Gyeonggi et 596 à Gwangju.

Mais le pays fait désormais face à une troisième vague beaucoup plus puissante que la précédente, l'hiver favorisant les activités en intérieur, dans des lieux pas forcément bien aérés, permettant une rapide propagation du COVID-19. Et à l'approche du Suneung, le fameux examen d'entrée à l'université (équivalent du baccalauréat en France), organisé cette année le 3 décembre, les autorités sanitaires sont sur les dents.



La ministre de l'Éducation a d'ailleurs pris la parole le 26 novembre pour s'adresser aux quelques 500 000 lycéens concernés : "Ce pays est déterminé à vous donner la chance de passer ce test même si vous êtes contaminé par le COVID19". 172 lits de traitement ont été spécialement réservés pour les jeunes qui pourraient avoir besoin de passer le test alors qu'ils sont en cours de traitement. Yoo Eun-hye a également souligné que 70% des infections des jeunes scolarisés provenaient d'une propagation intra-familiale et que les familles devaient donc faire très attention, voire se tenir à l'écart.

Il faut comprendre que le Suneung détermine d'une certaine manière l'avenir des jeunes sud-coréens. Si le taux de réussite est en moyenne de 70%, seulement 2% des diplômés remporteront l'ultime récompense : pouvoir intégrer les meilleures universités du pays qui leur ouvriront les portes des grands conglomérats nationaux. Le Suneung, c'est 12 ans de travail pour cette seule journée. Des semaines à 50 heures de bachotage, des prières continues de mères dans les temples bouddhistes ou les églises, des sacrifices financiers pour de nombreuses familles dès la plus jeune enfance afin que leurs progénitures soient les premiers. Une compétition constante qui n'est pas sans être liée à l'un des taux de suicide des jeunes les plus élevés au monde.

Les prochains jours s'annoncent donc cruciaux et un taux de réussite en forte baisse par rapport aux années précédentes pourrait déclencher la fureur des mères d'élèves, qui mettraient sans aucun doute cela sur le compte de la mauvaise gestion par le gouvernement des cours en ligne durant l'année scolaire.





2. Économie : la stratégie des 3P et le New Deal à la sud-coréenne

Selon les estimations du Fonds monétaire internationale (FMI), l'économie mondiale devrait se contracter de 5% en 2020 et le volume du commerce mondial chuter de 11%. Du côté de la Banque mondiale, c'est pire avec un recul de 7,7 points entre les prévisions de janvier, à 2,5%, à celle de juin, à -5,2%. Il ne faut pas sortir d'une grande école pour comprendre que la pandémie actuelle va provoquer l'une des pires récessions économiques depuis la Seconde Guerre mondiale et aura un impact sur la mondialisation.En raison de sa forte dépendance au commerce international, la Corée du Sud est extrêmement sensible aux facteurs externes et aux chocs causés par cette crise sanitaire. Beaucoup prédisent que la croissance économique du pays du Matin clair reculera de 1% en 2020. Fin novembre, la Banque de Corée a revu à la hausse ses prévisions de croissance du PIB pour 2020 à -1,1%, soit un gain de 0,2 point par rapport à ces dernières prévisions.