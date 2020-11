Dans un monde sans contact, la Corée du Sud révolutionne son e-commerce



Pour faire face à la puissance de Coupang, première plateforme e-commerce de Corée du Sud, et Naver, celui que l'on baptise le "Google sud-coréen" et qui rassemble de nombreuses entreprises via des Market Platform, 11st qui appartient à SK Telecom (SKT), plus grand opérateur de téléphonie mobile du pays, s'associe à Amazon. De quoi provoquer quelques remous dans le secteur local des achats en ligne.







Les achats directs à l'étranger ne sont pas si facilement accessibles pour le public au pays du Matin clair, donc si les clients sud-coréens peuvent accéder à Amazon sans avoir à recourir à des achats directs et des temps de livraison incertains, 11st deviendra une entreprise très compétitive.



Les achats directs à l'étranger ne sont pas si facilement accessibles pour le public au pays du Matin clair, donc si les clients sud-coréens peuvent accéder à Amazon sans avoir à recourir à des achats directs et des temps de livraison incertains, 11st deviendra une entreprise très compétitive.

Certains experts émettent cependant quelques doutes. Si 11st veut devenir d'Amazon par procuration avec des livraisons ultra-rapides comme Coupang, il doit construire des entrepôts et des centres logistiques qui pourraient retarder son impact d'au moins un ou deux ans.







En tout état de cause, la stratégie d'Amazon est claire. Entrer sur le marché sud-coréen en évitant une concurrence excessive et des coûts d'investissement exorbitants.

Et pour 11st, qui compte entrer en bourse prochainement, l'arrivée d'Amazon est une opportunité pour augmenter sa valeur estimée entre 2 500 et 3 000 milliards de wons (entre 1,9 et 2,3 milliards d'euros) en juin 2018, et relever la tête face aux leaders Coupang et Naver.





Mais il faut noter que 11st n'est pas le seul chat à fouetter pour Coupang. Naver et CJ Logistics ont révélé qu’ils étaient en discussion pour créer un vaste partenariat, qui pourrait inclure des swaps d’actions et la fusion de leurs principales unités commerciales : la plate-forme commerciale de Naver et le réseau de distribution de CJ Logistics. Cette combinaison pourrait combler le plus grand trou dans l’activité de Naver, à savoir l’absence d'un propre centre de distribution.





En 2019, avec 20 900 milliards de wons (18,7 milliards d'euros), le volume des transactions de Naver était plus important que celui de Coupang, qui s'est élevé à 17 800 milliards de wons (16 milliards d'euros), et celui d'eBay Corée avec 17 000 milliards de wons (15,3 milliards d'euros). L'entreprise est six fois plus grande que celle de SSG.com, avec un chiffre d'affaires de 3 milliards d'euros. Mais comme Naver ne possède pas de centre de distribution, les vendeurs de sa Market Place doivent s'occuper seuls de l'emballage et de la livraison, créant souvent des problèmes de retards, de pertes et de remboursements.

Le partenariat stratégique entre Naver et CJ est une stratégie gagnant-gagnant pour les deux sociétés, car le premier peut économiser sur les coûts d'investissement pour la distribution et le second acquiert la plus grande base de clients du pays.







Et ce n'est pas tout. Naver pourrait devenir un acteur majeur du commerce en direct grâce à sa récente collaboration avec CJ ENM et Studio Dragon, une société de production dirigée par CJ ENM. Le commerce en direct, qui s'apparente au téléachat à domicile mais qui diffuse des programmes en direct en ligne, est considéré comme une opportunité majeure pour les entreprises des TIC.





Selon les experts de l'industrie, le marché local du commerce en direct est d'environ 3 000 milliards de wons (2,2 milliards d'euros) et devrait atteindre 8 000 milliards (6 milliards d'euros) d'ici 2023.

Si les détails de cette coopération n'ont pas encore été révélés, les médias rapportent qu'Amazon rachèterait 30% des parts de 11st, soit un investissement de 300 millions de dollars. Cette plateforme devrait servir d'intermédiaire qui proposera tous les articles disponibles sur Amazon, en débutant en tant que « sous-traitant de livraison ».Pour SKT, il s'agit d'une synergie avec le géant américain dans divers domaines des TIC afin de revitaliser l'industrie dans son ensemble. Objectif : faire de 11st une plateforme mondiale de vente au détail. Amazon voit en son nouveau partenaire sud-coréen la même philosophie : l'obsession client.