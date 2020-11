En Corée du Sud, des cours d'intelligence artificielle dès la maternelle



L'intelligence artificielle (IA) s'invite dans le programme #scolaire des élèves en Corée du Sud. Au deuxième semestre 2021, les lycéens auront deux choix de matière possibles : introduction à l'IA et mathématiques de l'IA. Ce sera ensuite au tour des primaires et collégiens. Et les maternelles ne seront pas oubliés. L'intelligence artificielle (IA) s'invite dans le programme #scolaire des élèves en Corée du Sud. Au deuxième semestre 2021, les lycéens auront deux choix de matière possibles : introduction à l'IA et mathématiques de l'IA. Ce sera ensuite au tour des primaires et collégiens. Et les maternelles ne seront pas oubliés.





Pour les petits, en classe de maternelle, le gouvernement central élaborera divers matériels d'étude destinés à les aider à se familiariser davantage avec l'intelligence artificielle par le jeu.



De leur côté, les enseignants devront suivre une formation adaptée qui s’intégrera dans leur parcours universitaire et leur formation continue. Ils apprendront différents contenus liés à l'IA dans leurs cours de base, d'information et d'informatique. Les écoles supérieures d'éducation proposeront des programmes de rééducation à l'IA à environ 5 000 enseignants titulaires d'ici 2025.





D'ici 2025, les écoliers et les collégiens auront dans leur cursus scolaire plusieurs cours liés à l'intelligence artificielle : la programmation, les principes de base de l'IA, l'utilisation de l'IA et l'éthique lié à l'IA. Le gouvernement développera et distribuera du matériel pédagogique correspondant à cette technologie du futur (pas si loin) à toutes les écoles primaires et aux collèges dès 2021, afin que les élèves puissent recevoir une première formation sur l'IA avant même son introduction officielle.