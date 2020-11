Industrie Robotique : la Corée du Sud augmente de 32% son budget pour 2021

La Corée du Sud accroît son investissement dans les technologies robotiques. Entre 2020 et 2021, l'enveloppe consacrée à ce secteur porteur sera augmentée de 32 %, d'après une annonce faite la semaine dernière par le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie. Cela représente un montent 194,4 milliards de wons, soit près de 150 millions d'euros. Une façon de répondre à la future demande croissante dans ce domaine, à l'ère post-COVID-19.

Cette stratégie est poussée par un constat clair du ministère : d'ici 2022, les robots joueront un rôle plus important en termes d'assistance aux travailleurs et, au final, devront fonctionner de manière autonome d'ici 2026. Il faut dire que le marché est plus qu'important pour le pays du Matin clair. En 2025, il devrait atteindre 20 000 milliards de wons, environ 15 milliards d'euros, soit près de quatre fois sont niveau en 2018 (5 800 milliards de wons, soit 4,4 milliards d'euros), faisant de la Corée du Sud l'un des quatre principaux acteurs mondiaux du secteur.









Déjà 33 révisions de réglementations connexes pour différentes industries ont été lancées. Parmi elles, les autorités prévoient de proposer de nouvelles lois pour permettre aux robots de livraison autonomes de rouler sur les trottoirs d'ici 2025. La Corée du Sud accordera également des subventions pour l'achat de robots de gardiennage d'ici 2024. D'autres projets comprennent également la définition de nouvelles règles pour les robots-voituriers ou l'élaboration de normes de sécurité pour ceux qui sont déployés dans les opérations de désinfection.





Korea Post, le service postal sud-coréen, travaille déjà sur le déploiement de véhicule de livraison de courrier autonome. L'agence a déclaré avoir testé un véhicule développé par PostCube Co., un développeur de services postaux automatiques locaux, sur le campus de l'Université coréenne de Sejong dans la ville administrative de Sejong, à 120 kilomètres au sud de Séoul, en livrant un colis à un étudiant sur le campus. Un service qui sera disponible pour les résidents de cette ville dès l'année prochaine sur les routes à proximité de son bureau de poste principal.





La décision de Korea Post intervient alors qu'elle cherche à réorganiser son service de courrier conformément à la campagne numérique du "New Deal à la coréenne", dans lequel l'exécutif prévoit de dépenser 58 200 milliards de wons, environ 44 milliards d'euros, d'ici 2025 pour mettre à jour l'infrastructure publique avec des services numériques et pour augmenter les investissements étatiques dans les technologies clés.









D'après le ministère, l'industrie des robots pourrait aider la Corée du Sud à mieux se préparer à la demande croissante de solutions "sans contact", le nouveau terme à la mode pour l'après-pandémie. Le pays pourra ainsi utiliser des robots pour maintenir les activités sociales lors d'une prochaine crise.

Entre 2018 et 2025, le nombre d'entreprises locales spécialisées dans les robots professionnels pourrait ainsi passer de six à 20. Pour ce faire, un ensemble de réglementations adaptées permettra aux entreprises locales de développer des robots personnalisés dans quatre grands domaines : industrie, commerce, médical et secteur public. Un élan réglementaire confirmé par le Premier ministre en personne. Chung Sye-kyun a ainsi expliqué que des efforts d'ajustement des réglementations inutiles seraient faits pour éviter d'entraver le développement de l'industrie robotique.