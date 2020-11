Pour le 58e mois de suite, le taux de natalité a reculé sur un an au mois de septembre à 23 566 naissances, soit une baisse de 2,2%. Dans l'autre sens, le nombre de décès a augmenté pour atteindre 24 361 disparitions, soit une augmentation de 3,4%. En d'autres termes, durant le mois de septembre, la population sud-coréenne a diminué de 795 personnes. Et entre janvier et septembre, la décroissance de la population a atteint 14 241 personnes.





Compte tenu de la tendance des précédentes années, selon laquelle les naissances sont généralement concentrées en début d'année et diminuent en fin d'année, le nombre de naissances par an devrait être inférieur à 300 000 cette année. Le nombre annuel de naissances en Corée est resté dans les 400 000 pendant 15 ans, de 2002 à 2016, puis est tombé à 300 000 en 2017.





, en baisse de 0,05 sur un an. Il était de 0,90 au premier trimestre et de 0,84 au deuxième trimestre et sera très probablement sous le seuil de 1 pour la troisième année de suite, après 0,98 en 2018 et 0,92 en 2019.Du côté des mariages, leur nombre au troisième trimestre était de 47 437, en chute de 11% sur un an, le plus bas niveau depuis la création de cette statistique par l'Institut national des statistiques (Kostat) en 1981. En septembre, le pays a enregistré 15 324 mariages (-3%) et 9 536 divorces (+5,8%) en glissement annuel.