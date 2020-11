Moon Jae-in : 15 milliards d'euros jusqu'en 2025 pour développer la mobilité verte

Les contours du New Deal à la coréenne, initié par le président de la République afin de proposer une vision économique pour l'ère post-COVID-19, commencent à se dévoiler. Dernier secteur clé de la Corée du Sud à profiter de cette stratégie gouvernementale : l'automobile.





Moon Jae-in en personne, lors d'un déplacement dans une usine du géant Hyundai Motor à Ulsan, a ainsi promis de débloquer 20 000 milliards de wons, soit un peu plus de 15 milliards d'euros, pour développer l'industrie des véhicules électriques et tout autre domaine lié à la mobilité verte d'ici 2025.





Le constructeur sud-coréen a d'ailleurs été félicité pour la vente de 10 000 modèles de voiture à hydrogène et son soutien, aussi bien la direction que le syndicat de l'entreprise, à la communauté locale durement touchée par le COVID-19.















Parmi les visions à moyen terme, il souhaite la distribution de 1,13 million de voitures électriques et 200 000 à hydrogène d'ici 2025, ainsi qu'une accélération substantielle des exportations de ces véhicules vers les pays d'Amérique du Nord, d'Europe et de Chine. Pour y arriver, des déductions fiscales sur l'achat de ces véhicules d'ici 2022 seront mises en place et l'État travaillera en étroite collaboration avec le privé afin de réduire les coûts des pièces nécessaires.







En effet, sa stratégie de "mobilité verte" ne concerne pas que les constructeurs automobiles, mais tous les fabricants adjacents à ce secteur, autrement dit les producteurs de batteries secondaires ou de pièces détachées. En tout, les ventes annuelles de ce marché représentent quelque 13 000 milliards de wons, près de 10 milliards d'euros.

Concernant l'autonomisation des véhicules, également un marché du futur, le chef de l'État souhaite une commercialisation des premiers véhicules autonomes de niveau 4, autrement dit ceux qui fonctionnent sans intervention humaine, d'ici 2027.

« Le gouvernement avance rapidement vers son objectif de devenir d'ici 2030 le premier pays compétitif dans l'industrie automobile du futur. Les cinq prochaines années seront une période charnière pour diriger ce secteur », a déclaré le locataire de la Maison bleue. D'ailleurs, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie a annoncé aujourd'hui la création d'un département spécial qui jouera le rôle de fer de lance du secteur des voitures du futur. Son lancement est prévu le 11 novembre 2020.