Un consortium de deux filiales du groupe SK, regroupant SK E&S et SK Broadband, a annoncé un investissement de 2 100 milliards de wons , soit 1,6 milliard d'euros, dans huit centres de données et un cluster de start-ups qui seront situés le complexe industriel de Saemangeum, dans le sud-ouest de la Corée du Sud, d'ici 2025. C'est le ministère des Terres, des Infrastructures et des Transports qui s'est chargé de faire cette annonce importante.

Objectif : attirer au moins 60 entreprises et start-ups spécialisées dans les technologies de l'information et de la communication, aussi bien nationales qu'étrangères. La Corée du Sud cherche à attirer les investissements étrangers et à transformer Saemangeum, qui fait plus de quatre fois la taille de Manhattan, en une ville écologique au bord de l'eau avec des installations industrielles, touristiques et agricoles haut de gamme, ainsi que des instituts scientifiques et de recherche.Avec le reste de l'enveloppe, autrement dit 100 milliards de wons, les deux entreprises liées à SK construiront un cluster de startups d'ici 2023, dans le but d'attirer 300 entreprises dotées de technologies avancées mais ayant besoin de capitaux pour démarrer leur activité. Le consortium exploitera le cluster durant les 20 années suivant son lancement.