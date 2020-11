Un journaliste rédige un script pour un reportage d'actualité et un producteur crée des sous-titres et des vidéos en fonction avant qu'ils ne soit téléchargés. L'IA, en utilisant les données pré-apprises, imite le ton, la nuance et la forme de la bouche de la présentatrice.



« Les reportages d'actualités utilisant une présentatrice sous forme d'IA permettent une diffusion rapide des informations en cas d'urgence, ce pendant 24 heures sans interruption », a déclaré un responsable de MBN.