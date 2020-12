Début novembre, le président de Celltrion, Seo Jung-jin, avait annoncé que son traitement éradiquerait le SRAS-CoV-2 dans le corps humain dans les 4-5 jours suivant son administration. Il a ajouté qu'il serait disponible pour une utilisation d'urgence en Corée du Sud d'ici la fin de l'année (ce sera le début de la prochaine). « Afin de mettre un terme à la pandémie pour de bon, il faut à la fois le vaccin et le traitement », a alors déclaré Seo.



« Et parmi les traitements, les plus puissants sont les traitements par anticorps ou les traitements dérivés du plasma. Celltrion a déjà commencé à produire le médicament pour 100 000 personnes ». Suffisant pour couvrir les besoins du pays qui ne compte pas beaucoup de patients.



Celltrion prévoit de fournir 1,5-2 millions de personnes autour du globe. « La demande d’autorisation de mise sur le marché conditionnelle en Corée est une étape importante dans la lutte contre le COVID19 », a déclaré Kim Ho-ung, chef de la division médicale et marketing. « Nous restons déterminés à travailler en étroite collaboration avec les agences de réglementation du monde entier, comme la FDA américaine et l'Agence européenne des médicaments (EMA), pour garantir un accès à un traitement sûr et efficace le plus tôt possible. ».