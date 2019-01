KakaoPay, une croissance exponentielle

Qui aurait dit, en septembre 2014, lors de son lancement officiel, que cette banque en ligne, développé par Kakao Corp., propriétaire de Kakao Talk entre autre, dépasserait la barre des 20 000 milliards de wons, soit environ 17,6 milliards de dollars, de transactions annuelles 4 ans plus tard. C'est pourtant chose faite.En 2018, KakaoPay Corp. a vu ses transactions atteindre un niveau historique. Et c'est exponentielle ! Tout simplement parce qu'en 2017, le volume des transactions n'était que de 3,35 milliards de dollars.KakaoPay n'est pas qu'une simple plateforme de virement d'argent simplifié via mobile. Ce service permet aux utilisateurs de payer des produits dans les magasins du pays et aussi de faire des investissements. Une offre de services complémentaire qui permet d'atteindre des chiffres records sur 2018. Et l'utilisation est ultra simple : il suffit simplement d'enregistrer une carte de crédit sur l'application de messagerie instantanée Kakao Talk.Le virement est l'un des services les plus utilisés car il permet de s'envoyer de l'argent entre amis ou groupes d'amis en seulement quelques clics sur son smartphone. Le service de paiement en boutique est également à l'origine de l'explosion du volume des transactions : les utilisateurs peuvent payer via un système de scan de code barre ou de QR code. Plus de 190 000 magasins à travers le pays acceptent les paiements via KakaoPay et le groupe souhaite accroître l'offre avec un million de boutiques proposant KakaoPay au client d'ici 2 à 3 ans.Par ailleurs, Kakao Corp. a annoncé qu'il travaillerait avec le tout nouveau projet du gouvernement, Zero Pay, un système de paiement dédié aux petites entreprises en dispensant les utilisateurs de payer des frais bancaires et en permettant de recevoir jusqu'à 40% de déduction d'impôt sur leurs dépenses. Un projet développé depuis le mois de décembre dernier dans 20 000 magasins à travers Séoul.Concernant le service d'investissements de KakaoPay, il est assez récent. Il permet depuis le mois de novembre dernier d'investir dans une monnaie propre à KakaoPay et disponible uniquement en ligne : Kakao Money. Rien que le premier jour après le lancement de ce service, pas moins de 970 millions de wons (856 890 dollars) de fonds d'investissement ont été accumulés. La stratégie marketing du groupe fonctionne à merveille.KakaoPay n'hésite pas à distribuer de l'argent à ses utilisateurs. : par exemple, lors du lancement de ce service, trois personnes ayant réglé leur taxe automobile via KakaoPay ont pu touché 5 millions de wons (4 416 dollars). Tous les nouveaux utilisateurs du service d'investissements ont également pu obtenir 5 000 wons (4,4 dollars). Et le groupe a également distribué 10 millions de wons (8 833 dollars) à 49 personnes qui ont utilisé KakaoPay dans des magasins en ville. Chaque mois, KakaoPay choisi un utilisateur et lui offre "un mois de salaire".En octobre 2017, KakaoPay atteignait un certain pic en termes de nombre d'utilisateurs avec 20 millions de personnes. En décembre dernier, l'entreprise comptait 26 millions d'utilisateurs, une croissance plus ralentie.Cette année, KakaoPay va innover en permettant à ses utilisateurs d'acheter des produits au Japon sans avoir à payer quelconque frais de change. La finalité est de signer une coopération avec AliPay, en Chine, afin de faciliter les transactions des Coréens sur les marchés coréens, chinois et japonais.Et si KakaoPay surprend, on peut également s'arrêter une seconde sur le nouveau service baptisé KakaoHairShop (lancé en 2016). Comme son nom l'indique, ce service permet aux utilisateurs de réserver une coupe dans un salon de coiffure. Et rien que sur 2018, l'application a cumulé pas moins de 1,03 millions d'utilisateurs pour un volume de transaction de 60 milliards de wons (53,21 millions de dollars). Des augmentations respectives de +153% et +109% par rapport à l'année précédente.Plus de 4 500 établissements de coiffure et 18 991 designers-coiffeurs sont répertoriés. Le niveau de satisfaction est élevé car l'application donne accès à des informations détaillées telles que des suggestions de coiffures ou des avis de clients. Kakao Corp. ne compte pas s'arrêter là quant au secteur de la beauté puisqu'il prévoit d'ouvrir un service de réservation pour les salons de manucure au mois d'avril prochain.