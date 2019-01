La 5G n'est pas encore là que la Corée parle déjà de 6G

Pour la Corée du Sud, il ne fait aucun doute que le pays est bel et bien le leader des réseaux de cinquième génération (5G), que ce soit en termes de technologie ou d'infrastructures. Et pour Hwang Chang-gyu, le patron de KT (opérateur de télécommunication coréen), même son de cloche.Lors d'une réunion du Conseil international des affaires (IBC) qui s'est tenue le 22 janvier dernier au World Economic Forum (WEF) à Davos en Suisse, il n'a pas hésité à préciser que "".Le thème de cette réunion des grands leaders internationaux était la "". Hwang était de son côté invité par le président du WEF Klaus Schwab à venir participer à l'IBC en compagnie d'une centaine d'autres présidents de sociétés influents de la planète. Une première pour un chef d'entreprise coréen.Et alors que les grands patrons débattaient du leadership de la technologie 5G entre la Chine et les USA sur fond de disputes par rapport à la société chinoise Huawei, Hwang n'a pas hésité à souligner le rôle de la Corée dans son leadership dans le secteur des télécoms, et ainsi convaincre l'assemblée.Il a d'ailleurs profité de cette réunion pour discuter avec le patron d'Apple, Tim Cook, qui a annoncé qu'il se rendrait prochainement en Corée du Sud afin de voir l'état de l'infrastructure 5G, et aussi promettre une coopération d'envergure avec Docomo, l'opérateur de télécommunication nippon, pour développer la 5G dans l'archipel lors des Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.Mais la Corée du Sud, un pays où tout va plus vite qu'ailleurs, ne compte pas s'arrêter là et c'est le deuxième groupe d'électronique du pays, LG Electronics Inc., qui a annoncé sa volonté de travailler avec l'Institut avancé des sciences et des technologies coréen (KAIST), l'un des principaux instituts de recherche du pays, afin de développer les technologies de base qui initieront les réseaux sans-fil de connexion de sixième génération (6G). Pour se faire, LG a ouvert dans les locaux du KAIST à Daejeon (160 km au Sud de Séoul)" a déclaré via un communiqué de presse Park Il-pyeong, directeur technique de LG Electronics.Alors que le réseau 5G est ouvert depuis le mois de décembre, les trois principaux opérateurs de téléphonie mobile que sont SK Telecom, KT et LG U+ ont construit une infrastructure pour le réseau 5G afin de prendre en charge de nouveaux appareils mobiles comme les véhicules autonomes ainsi que les villes et les usines intelligentes.La vitesse de la 5G et la réduction du temps de latence dans les communications sont essentielles pour l'intégration en temps réel du rapport entre l'homme et les machines. Selon le journal de recherche internationale pour l'ingénierie et la technologie, le prochain réseau 6G compte intégrer des satellites afin de porter une couverture mondiale et fournir des débits de données beaucoup plus élevés ainsi que des vitesses de connexion extrêmement rapides comparés à la 5G.