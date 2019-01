La bonne année 2018 de Hyundai et Kia

Les deux constructeurs automobiles 100% coréens que sont Hyundai et Kia ont mieux terminé 2018 que 2017, à l'inverse des autres constructeurs passés sous pavillon étranger : GM Korea, Renault Samsung et Ssangyong Motor. Le premier est bien entendu Hyundai Motor Co. dont les ventes ont pris +1.8% avec 4 586 775 vendus autour du globe. Les deux modèles phares que sont le SantaFe et le Kona, fraîchement lancé, ont cartonné. Les marchés d'Amérique Centrale et d'Amérique du Sud ont également été décisifs sur 2018.En termes de véhicules, c'est l'Avante qui s'est le mieux vendu internationalement parlant avec 699 018 véhicules livrés l'année dernière. Vient ensuite le SUV Tucson avec 577 712 voitures vendues, le SUV SantaFe avec 283 0135 véhicules et la Kona, la sub-compacte cinq portes crossover SUV, dont Hyundai veut faire le nouveau véhicule phare de la marque, avec 239 430 unités.De son côté Kia Motors Corp. a vu ses ventes 2018 progresser de 2.4% par rapport à 2017. En Corée du Sud, les ventes ont cru de 1.9% avec 531 700 voitures vendues et à l'étranger de 2.5% avec 2 280 500 voitures vendues. Cela faisait trois ans que Kia n'avait pas enregistré de hausse de ses ventes. GM Korea a vu ses ventes largement chuté, à hauteur de 11.7% globalement, par rapport à 2017, avec 462 871 voitures vendues. Dans la péninsule, c'est encore pire avec une chute de 29.5% et seulement 93 317 véhicules écoulés. Les exportations ont chuté de 5.8% à 369 554 unités.Pour Renault Samsung, le ciel n'était pas beaucoup plus ensoleillé en 2018. Avec un blocage des exportations de son QM6 en Iran, les exportations du groupe franco-coréen ont terriblement freiné : globalement, seuls 227 577 voitures ont été écoulées, une chute de 17.8% par rapport à l'an dernier. En Corée du Sud, seulement 90 369 voitures ont été vendues. Enfin, du côté de Ssangyong Motor, la chute est contrôlée : -0.3% avec 143 309 unités vendues. Les ventes ont, pour la neuvième année consécutive, augmenté localement avec 109 140 voitures vendues, mais les exportations ont chuté de 7.7% avec seulement 34 169 véhicules qui ont quitté le territoire.