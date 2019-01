La Corée invente les stations services du futur

GS Caltex Corp., deuxième plus grand opérateur de stations service en Corée du Sud, a signé un accord de coopération avec LG Electronics Inc., sur le campus recherche et développement de Seocho à Séoul, afin de réinventer les stations du pays. Alors que jusqu'à présent les stations proposaient de l'essence ou de la distribution de GPL et un lavage automatique, les nouvelles générations de stations service vont enfin pouvoir répondre à la demande croissante des propriétaires de véhicules électriques.En effet, GS Caltex annonce dans son communiqué de presse que dès le deuxième semestre 2019, des premières "stations hybrides" verront le jour dans le centre-ville de Séoul et offriront à la fois une distribution d'essence ou de GPL, mais aussi des bornes de recharge électrique. Celles-ci seront développées par le géant de l'électronique sud-coréen. Ces bornes proposeront des recharges rapides de 350 kilowatts ainsi qu'un service de contrôle des véhicules électriques via une intelligence artificielle. Les propriétaires pourront ainsi réparer leur voiture au sein même des stations services.LG ne compte pas s'arrêter là car il planche déjà sur un système de recharge contrôlé par un robot ainsi que des stations permettant une recharge des véhicules sans aucune connexion filières.