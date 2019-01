Le stand-up en anglais arrive en Corée du Sud

Cela peut paraître étrange au premier regard. Mais c'est bien vrai. Deux comédiens professionnels du stand-up poseront leur valise en Corée du Sud dans les jours qui viennent. Le premier sera l'australien Jim Jefferies (ci-dessus). L'acteur, comédien et auteur fera sa première tournée coréenneau Yes 24 Live Hall à Séoul. Reconnu internationalement pour son humour mordant et satirique sur des sujets allant des affaires générales que l'abus d'alcool, la drogue, le mariage et le sexe, il aura fort à faire pour divertir un public coréen peu habitué à ce genre d'humour.Bien qu'il soit australien, c'est bien aux Etats-Unis que Jim Jefferies est devenu l'un des comiques les plus adulés au monde avec depuis mai 2017 "The Jim Jefferies Show", un talk-show en soirée comme les Américains aiment tant. Un autre Jim viendra amuser le public coréen en avril 2019. C'est l'américain Jim Gaffigan (ci-dessous) qui sera au Ewha Samsung Hall dans le cadre de son Quality Time Tour, une tournée de stand-up autour du globe.Jim Gaffigan est devenu célèbre après son stand-up routinier sur l'émission "The Late Show avec David Letterman", pour lequel il a auditionné pendant plusieurs années. Il est ensuite apparu dans des émissions tout aussi célèbres comme le "Saturday Night Live" et "The Tonight Show avec Conan O'Brien". Il a été nominé par trois fois au Grammy Awards pour le meilleur album de comédie et a remporté le prix Concert Comedian aux American Comedy Awards en 2014.