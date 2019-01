Nouvelle année, nouvelle législation

Après un peu plus d'un an et demi au pouvoir, Moon Jae-in et son gouvernement ont passé l'année 2018 une véritable bataille à l'Assemblée afin de faire passer des lois touchant tous les secteurs, seule solution pour réformer en douceur la société coréenne. Et ces lois, si elles sont passées, sont pour beaucoup effective depuis le 1er janvier de cette année.Parmi elle, la plus attendue est bien entendu le salaire minimum. Le principal objet de contention au sein de l'Assemblée Nationale en 2018. Le "Président de l'Emploi" galère littéralement à relancer la création d'emploi et baisser le chômage sur fond d'économie morose. Et son plan de relance de l'emploi par l'augmentation du salaire minimum ne passe pas auprès des PMEs. C'est pourtant un fait. Depuis 3 jours, le salaire minimum a pris 10.9% d'augmentation. Il est désormais de 8 350 wons (6,54 euros), soit 820 wons (64 centimes d'euro) de plus qu'avant. Un employé sud-coréen qui travaille 5 jours par semaine et 8 heures par jour (40h par semaine) est à partir de ce mois-ci payé 1,75 million de wons (1 370 euros).Deuxième point important : la sécurité routière. Toute une série de lois seront appliquées cette année afin de sécuriser les transports en Corée du Sud. Par exemple, les personnes âgées de plus de 75 ans devront désormais renouveler leur permis de conduire tous les trois ans, et non tous les cinq ans, comme c'était le cas auparavant. La raison ? Le nombre d'accidents de la route causés par les 75-79 ans entre 2012 et 2017 a augmenté de 14.3% chaque année avec des accidents mortels en augmentation de 4.4% annuellement. Pour les 80 ans, ces augmentations grimpent à 18.5% et 16.8% pour les accidents mortels.L'alcool au volant est également visé : à partir du 25 juin prochain, le taux d'alcoolémie au volant ne devra pas dépasser 0.03% au lieu des 0.05% actuel. Autrement dit, même un petit verre de soju ne sera plus accepté ! Les amendes pourront aller de 10 à 20 millions de wons pour ceux qui se font attraper plus de deux fois et les condamnations jusqu'à 5 ans de prison.Les bus scolaires seront obligés à partir du 17 avril prochain d'adopter des mesures de sécurité afin d'éviter l'oubli d'un enfant dans le bus. Une petite fillette de 4 ans avait été trouvée morte en juillet dernier après avoir été laissée seule dans un bus fermé. Une installation doit désormais permettre aux chauffeurs et aux parents de savoir si leur enfant est bien descendu du bus. Une amende de 200 000 wons sera appliquée aux bus non-équipés.À partir du 9 septembre prochain, les caméras de contrôle vont se démultiplier dans les transports publics et les bus longue distance. Le gouvernement a décidé d'obliger tous les bus à installer des caméras de sécurité afin de limiter les incidents à bord de moyens de transports, mais a également garanti que leur utilisation sera limitée afin de ne pas pénétrer la vie privée des citoyens (ndlr hahaha).Toujours concernant les véhicules, les citoyens auront pour obligation de laisser leur véhicule au parking les jours de fortes pollutions. À partir du 25 février prochain, les véhicules dont la plaque se termine par un nombre pair ou impair pourront ou non circuler lorsque les taux de pollution atteignent un certain niveau. Certains véhicules diesels anciens seront également interdits de circuler dans les villes de Séoul, d'Incheon et dans la province de Gyeonggi. Jusqu'à l'année dernière, seuls les véhicules des fonctionnaires étaient concernés par cette loi.La question environnementale est aussi d'actualité pour les supermarchés. Les quelques 2 000 grandes surfaces de plus de 165 mètres carrés présents dans la péninsule coréenne ont depuis le 1er janvier pour obligation de retirer tous les sacs en plastique des magasins. Une solution pour favoriser la protection de l'environnement et encourager les Coréens a procéder au recyclage. Plus de 60 pays autour du globe ont instauré des mesures de la sorte (taxation ou interdiction des sacs en plastique), mais le chemin est encore long : sur les 9 milliards de tonnes de plastique produit dans le monde, seulement 9% ont été recyclés, selon les Nations Unies.Tous les foyers, peu importe leur revenu, ayant un enfant de moins de six ans, recevront une aide de l'État de l'ordre de 100 000 wons par mois (78 euros) par enfant. Et cela concernera tous les enfants de moins de sept ans à partir du mois de septembre 2019. Tous les complexes d'appartements de plus de 500 foyers auront pour obligation de s'équiper d'une crèche publique.Propriétaires de chiens, attention ! À partir du 21 mars, tous les chiens auront pour obligation d'être en laisse lorsqu'ils seront dans des lieux publics. Les cinq races que sont le Tosa qui vient du Japon, le pit-bull, le Stanford terrier à poil court, le Staffordshire Bull Terrier et le Rottweiler, auront pour obligation d'être muselés. Tout contrevenant pourra se voir infliger une amende pouvant atteindre 3 millions de wons. Si un animal inflige des blessures alors qu'il n'était pas muselé ou en laisse, le propriétaire risque jusqu'à 3 ans de prison et 30 millions de wons d'amende.