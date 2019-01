Rougeole, varicelle, virus respiratoire : la Corée en alerte maximale

Les autorités sanitaires sont en alerte maximale. Des maladies infectieuses en tout genre sont en train de se répandre un peu partout dans le pays : varicelle, rougeole et virus respiratoire syncytial (VRS), un virus qui s'attaque aux voies respiratoires des plus jeunes (moins de deux ans en général), l'infection la plus grave des enfants. Du 1er janvier à dimanche dernier, en seulement 20 jours donc, pas moins de 5 427 cas de patients atteints de la varicelle ont été identifiés, selon une information publiée hier par le Centre coréen pour la prévention et le contrôle des maladies (KCDC).Pour rappel, la varicelle est une maladie virale présentant un risque d'infection important et qui se développe généralement à la fin de l'hiver et au début du printemps. Le virus a une période d’incubation d'environ deux semaines. Les symptômes incluent des démangeaisons, des éruptions cutanées et des cloques en forme de gouttes d’eau sur tout le corps.Bien entendu, les enfants des crèches et des écoles maternelles, qui passent leur journée en groupe, sont les plus touchés. Les cas de varicelle sont de plus en plus nombreux. En 2018, le nombre de patients a augmenté de 20.4% par rapport à l'année précédente, soit plus de 96 000 personnes. Bien entendu, il faut favoriser la vaccination. Les enfants vaccinés peuvent contracter la varicelle, mais les symptômes seront beaucoup plus légers et les complications plus rares.La rougeole est également en train de se répandre. À Ansan, dans la province de Gyeonggi, en banlieue de Séoul, 10 cas ont été identifiés. Cela viendrait d'une garderie où cinq enfants ont été confirmés et un sixième enfant de 3 ans contrôlés positif également hier. Le KCDC a publié un communiqué invitant les habitants d'Ansan, mais aussi de Daegu et de Gyeongsan, où des cas ont été identifiés, à faire preuve de la plus grande prudence.Enfin, le VRS touche de plus en plus de nouveau-né. Une maladie infectieuse dangereuse car elle peut provoquer chez les nouveaux-nés de pneumonies. Il semblerait que le virus se soit propagé à Incheon, à l'ouest de Séoul avec 6 cas en début d'année et 3 nouveaux cas hier, mais aussi à Siheung sur 10 nouveaux-nés, à Daegu avec 31 cas et à Jeju avec un seul cas.