Séoul développe une K-Pop Arena pour 2024

Le groupe de K-pop BTS chez Jimmy Fallon

L'objectif de Séoul est très clair : faire venir toujours plus de touristes en s'appuyant sur l'attraction internationale de la musique K-pop. Et pour s'appuyer sur cette industrie qui rapporte chaque année plusieurs milliards de dollars (4,7 milliards selon les experts ), la ville de Séoul a annoncé ce mercredi qu'elle ouvrira au tout début de l'année 2024 une énorme salle de concert, la première du genre en Corée du Sud, exclusivement réservée à la K-pop.Avec une capacité de 18 400 places, cet espace baptisé Seoul Arena proposera également une salle de concert de 2 000 places, un centresur la K-pop et des salles de cinéma et autres expositions dédiées à la musique pop coréenne. Localisé au nord de Séoul, entre les stations de métro de Changdong (lignes 1 et 4) et de Nowon (lignes 4 et 7), les travaux débuteront à partir du mois de septembre 2019 et se termineront à la fin de l'année 2023. Ils s'étendront sur une surface de 50 149 mètres carrés.La particularité de la Seoul Arena est qu'elle proposera une scène située au centre de la salle de concert afin que les spectateurs puissent profiter du spectacle sous tous les angles. "", précise le rapport publié par la ville de Séoul.En effet, les seuls espaces de concerts proposant des lieux de grande envergure sont le World Cup Stadium (2001) avec 66 806 places, le stade de Jamsil (1984) avec 69 950 places et le stade du parc Olympique adjacent (1986) avec 15 000 places, le Sky Dome (2015) avec 25 000 places, le stade intérieur de Jamsil (1976) avec 11 069 places et et le stade Olympique de Handball (1986) avec 6 858 places.Comme toutes les grandes villes du monde, Séoul a besoin de proposer une salle de spectacle grand format,c'est à dire de 15 000 à 24 000 places. C'est le cas de Paris avec Bercy, de l'O2 World Berlin, du AT&T Center aux Etats-Unis, ou encore du Sydney Super Dome. La ville de Séoul compte s'inspirer de deux salles en particulier : la Saitama Super Arena, sortie de terre en 2000 et qui propose une salle modulable pouvant accueillir de 5 000 à 37 000 spectateurs. Et la salle O2 Arena London (2007) qui accueille depuis plus d'une décennie jusqu'à 20 000 spectateurs par concert.Le projet, remporté par un consortium mené par KDB Infrastructure Investments Asset Management Co. Ltd., est estimé à 528,4 milliards de wons (410 millions d'euros). Il devrait favoriser la création de 4 465 emplois dans la construction et 3 300 emplois dans le management du site pour un revenu total de près de 600 milliards de wons (466 millions d'euros) et une valeur ajoutée totale de l'ordre de 238,1 milliards de wons (185 millions d'euros), selon l'institut IRIO et la Banque de Corée.Il faut dire que les ventes de tickets pour assister aux concerts de K-pop ont explosé ces dix dernières années : +75.8%. Et rien qu'entre 2016 et 2017, les ventes ont crû de 8.7%. Si l'on prend les résultats en valeur des ventes de tickets chez le premier revendeur de Corée du Sud, Interpark, en 2018, on atteint les 223,3 milliards de wons (173,5 millions d'euros). Une augmentation de 36% en quatre ans avec en 2014 164,3 milliards de wons (127,6 millions d'euros). Avec la folie qui règne autour du groupe BTS, nul doute que les chiffres de 2018 vont être impressionnants.La fondation de Corée, qui dépend du Ministère des affaires étrangères, révèle à ce sujet aujourd'hui, via un rapport sur la(la vague coréenne) dans le monde, que, hors Corée du Sud, il existe pas moins de 1 843 fan-clubs de hallyu à travers 113 pays (données recueillies jusqu'en décembre 2018).Le nombre de fans de la culture coréenne (chansons, acteurs, culture, nourriture, taekwondo, société) atteint ainsi les 89,19 millions de personnes, une augmentation de 22% (!) par rapport à 2017 qui comptait déjà 73,12 millions de fans. Bien entendu l'Asie et l'Océanie sont en tête avec 70,59 millions de fans (457 fan-clubs), suivi du continent américain (nord et sud) avec 11,8 millions de fans et 712 fan-clubs, puis de l'Europe avec 6,57 millions de fans et 534 fan-clubs, et enfin l'Afrique et le Moyen-Orient avec 230 000 membres de 140 fan-clubs.