Séoul fait sa révolution piétonne à Gwanghwamun





Alors que les villes du monde cherchent des solutions pour réduire la pollution automobile et améliorer les centres hyper-urbain via des solutions écologiques, Séoul a décidé de montrer l'exemple. Il y a déjà 10 ans de cela, en 2009, le gouvernement métropolitain de Séoul, sous l'égide du maire Oh Se-hoon très porté sur la ré-urbanisation de la ville par le design (souvenez-vous du lancement de la construction du Dongdaemun Design Plaza en 2009 ou le réaménagement des berges du fleuve Han tout comme les îles flottantes Sebitseom) qui poursuivait le travail de son prédécesseur devenu président Lee Myung-bak, revoyait l'espace urbain reliant la mairie à la porte de Gwanghwamun.





Sejong-ro en 1970 (en haut) puis en 2009 (en bas)

Imaginé par Lee Myung-bak (à l'initiative de la refonte de Seoul Plaza - la place devant la mairie - et surtout de Cheonggyecheon, le cours d'eau aménagé en une promenade de 6 kilomètres traversant Séoul) et inauguré par Oh Se-hoon le 1er août 2009, Gwanghwamun Square faisait oublier la route à deux fois huit voies (16 voies de voitures) qui menait de la sculpture triomphante du général Yi Sun-shin à la porte historique de Gwanghwamun. Cette espèce d'île piétonne au milieu de Sejong-ro ouvrait un espace piéton avec un accès souterrain à la station de métro Gwanghwamun et une nouvelle statue en bronze du Grand Roi Sejong, 250 mètres derrière le général Yi. Un projet qui coûta 44,5 milliards de wons.





À chaque maire son besoin de prouver sa volonté d'améliorer la circulation de la capitale coréenne. C'est désormais au tour de Park Won-soon, qui aura donc attendu son troisième mandat à la tête de Séoul, pour annoncer une nouvelle transformation de l'espace urbain sur Sejong-ro avec une extension de Gwanghwamun Square, aussi bien dessus que dessous. L'espace piéton devrait ainsi être multiplié par 3,7, à en croire les premières images graphiques dévoilées à la presse par le gouvernement métropolitain de Séoul, pour atteindre une largeur de 60 mètres.









C'est une équipe issue d'une société de design urbain sud-coréenne et composée de quatre architectes, choisie par sept juges dont cinq experts coréens et deux architectes étrangers, qui est à l'initiative des plans. 70 équipes issues de 17 pays étaient représentées lors de l'appel d'offre lancé en avril dernier. Une maquette qui n'est pas encore finale puisque le maire compte demander l'avis de Séouliens avant de rendre une maquette finale à la fin de l'année.









En effet, certains points risquent de déplaire fortement. Comme il est possible de le voir sur les plans, les statues du général Yi (inaugurée en 1968) et du roi Sejong (2009) ont disparu. L'architecte en chef, Jin Yang-kyo explique ainsi que "le centre de la place doit être laissé vide afin de mieux symboliser l'axe historique qui part du palais Gyeongbokgung et qu'il faut ainsi déplacer les statues sur le côté de la place". Le général Yi serait ainsi déplacé 400 mètres vers le nord-ouest et la statue du roi Sejong 100 mètres à l'ouest. Des plaques commémoratives du mouvement d'indépendance du 1er mars 1919 contre la colonisation japonaise et de la révolution des chandelles de 2017 ayant poussé à la destitution de la présidente Park Geun-hye seront également installées.









D'un point de vue architectural, la place de Gwanghwamun va être étendue sur toute la partie ouest afin de faire disparaître les voies routières descendantes et rejoindre le trottoir longeant l'opéra Sejong. Les voies seront ainsi déplacés de l'autre côté de la place qui sera alors une deux fois 3 voies. Ainsi composée et sans les statues en son milieu, la place permettra d'accueillir des événements de grande envergure.





"Le parc symbolique de Corée du Sud,

équivalent de Trafalgar Square à Londres

ou de l'Arc de Triomphe à Paris,

sera ouvert aux citoyens de Séoul en 2021"

assure le maire de la capitale, Park Won-soon.





Et ce n'est pas tout. Une véritable ville souterraine verra le jour sous Gwanghwamun Square qui rejoindra sur 4 kilomètres les quartiers de Gwanghwamun, City Hall, Euljiro et Dongdaemun. Rien que ça ! Un lieu qui deviendra central et vital pour Séoul puisqu'une ligne du GTX-A, le nouveau train à grande vitesse sud-coréen, rejoindra la place. Ce train peut atteindre les 180 km/h pour rejoindre Paju, au nord-ouest de la capitale, à Dongtan, au sud-est, sur une ligne de 83,1 kilomètres de long. Un projet qui devrait voir le jour en 2023.









Un projet qui coûtera 104 milliards de wons, dont 700 millions seront alloués au design de la place, avec 66,9 milliards du gouvernement métropolitain de Séoul et 31,7 milliards de wons de l'administration pour l'héritage culturel. La construction devrait débuter au début de l'année prochaine, une fois les plans validés, et se terminer courant 2021. Le maire promet de faire tout son possible pour limiter les problèmes de trafic qui seront forcément causés par ce réaménagement du cœur de ville.