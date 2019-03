Belif Lab : l'alliance entre CJ ENM et Big Hit Entertainment

Si vous ne vous intéressez pas trop au business du divertissement coréen, alors ces deux noms ne doivent pas vous dire grand chose. Et pourtant, CJ ENM, c'est le géant du divertissement en Corée du Sud et dont la globalisation surprend même jusqu'aux Etats-Unis.De l'autre côté, Big Hit Entertainment était encore inconnu il y a 3 ou 4 ans de cela. Depuis, un groupe de K-pop est sorti de cette agence : BTS. Et désormais Big Hit Entertainment brasse des centaines de millions de dollars avec ce groupe qui est un carton planétaire.Alors il n'en fallait pas plus pour pousser CJ ENM à se rapprocher de Big Hit Entertainment. Ils ont annoncé la création d'une plateforme commune baptisée. Son objectif : préparer pour lancer en 2020 un tout nouveau groupe de K-pop.La société co-créée pourra travailler d'arrache-pied avec son fonds de 7 milliards de wons (6,16 millions de dollars). Bien entendu, c'est le créateur et producteur de BTS, Bang Si-hyuk, président de Big Hit Entertainment, qui sera en charge de mettre sur pied ce nouveau groupe et composer les musiques.Le groupe sera global puisque Belif Lab lancera des auditions à partir du 30 mars en Corée du Sud, aux Etats-Unis, au Japon et dans d'autres pays afin de recruter les membres. La combinaison des deux sociétés du divertissement risque de faire un carton avec d'un côté le spécialiste de la K-pop en termes de contenus (création, danse, musique) et de l'autre le géant du marketing avec son réseau mondial de distribution et sa puissance en termes d'organisation d'événements.Belif Lab, dirigé par Kim Tae-ho, aura deux grandes activités : le divertissement et les médias (contenus) basé sur les droits de propriété intellectuelle. "" assure-t-il.