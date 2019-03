Corée du Sud, 15ème pays en nombre de milliardaires

La Corée du Sud se classe à la 15ème place des pays comportant le plus de milliardaires. Avec un total de 33 super-riches, la quatrième économie asiatique perd un milliardaire, selon le rapport émis par Hurun Global Rich List, un centre de recherche chinois qui compte les personnes les plus riches du monde, soit celles détenant plus d'un milliard de dollars.Bien entendu, pour la Corée, c'est le président du groupe Samsung, Lee Kun-hee, deuxième génération en haut du chaebol, qui tient toujours la palme avec 16 milliards de dollars. Il se classe ainsi 66ème mondial sur les 2 470 milliardaires comptabilisés.Le deuxième ? Toujours Samsung. Et cette fois-ci, c'est le fiston : Lee Jae-yong, troisième génération à la tête de l'empire. Il détiendrait pas moins de 8,6 milliards de dollars et se placerait en 184ème position mondiale. En troisième position et pas loin du fils Lee, c'est le spécialiste de la pharmaceutique Celltrion et son président Seo Jung-jin (ci-dessus) avec 8,5 milliards (189ème). Il fait une entrée remarquée dans ce classement avec cette troisième position surprise.Parmi les plus connus, viennent ensuite Kwon Hyuk-bin, fondateur de Smilegate, avec 6,2 milliards de dollars (293ème), Kim Jung-ju, fondateur de Nexon, avec 5,3 milliards de dollars (388ème), Suh Kyung-bae, président du groupe de cosmétiques Amore Pacific, avec 4,4 milliards de dollars ou encore Chung Mong-koo, président de Hyundai Motor, avec 4,3 millairds de dollars (512ème).Sur 2018, pas moins de 437 nouveaux milliardaires se sont ajoutés à la liste de Hurun. En Chine, il y a eu 4 milliardaires de plus par semaine. En haut du classement, c'est le président fondateur d'Amazon, Jeff Bezos avec 123 milliards de dollars, suivi de Warren Buffett de Berkshire Hathaway (102 milliards), Bill Gates, fondateur de Microsoft (90 milliards), Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook (79 milliards) et Bernard Arnault, président de LVMH (78 milliards). Un classement qui compte 15% de femmes (184).