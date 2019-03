En Corée du Sud, le mariage n'a plus la cote

Formation culturelle et linguistique sur la Corée pour les femmes vietnamiennes fraîchement mariées.

Depuis que le bureau des statistiques compile des données sur le mariage, c'est la première fois qu'un taux aussi bas a été constaté. Sur 2018, le taux brut de mariages en Corée du Sud, qui correspond au nombre annuel de mariages pour 1 000 habitants, était de 5/1000 l'an dernier. Du jamais vu depuis 1970, date à laquelle les premières données ont été compilées.À 9,2 en 1970, ce taux a atteint son pic en 1980 avec 10,6 avant de se lancer dans une chute progressive et passer sous la barre des 7/1000 pour la première fois en 2001 avec 6,7. L'année dernière, seulement 257 622 couples se sont passés la bague au doigt, une baisse de 2.6% par rapport à l'année précédente. Une chute qui continue donc, pour la septième année consécutive.La dernière fois que le pays a atteint un niveau aussi bas, c'était en 1971 et 1972 avec respectivement 239 456 et 244 780 mariages. Mais la population était à l'époque beaucoup moins importante qu'aujourd'hui... 32,6 millions d'habitants en 1971 contre 51,4 millions en 2018.La seule éclaircit dans ces données provient des mariages internationaux. Ceux-ci ont fait un bond de 8.9% en 2018 par rapport à l'année précédente. Une augmentation importante puisque la dernière augmentation plus importante que celle-ci date de 2005 à +22.3%. En 2018, 22 698 unions de ce genre ont été tenues dans la péninsule.Bien entendu, ce sont les mariages entre un homme coréen et une femme étrangère qui sont les plus nombreux (73.2%), les paysans coréens ne pouvant trouver de femmes en Corée (la campagne n'offre pas de perspectives d'avenir aux coréennes qui essayent tant que possible de venir s'installer dans les grandes villes), ils se marient à des femmes issues d'Asie du Sud-est en général.Parmi les femmes étrangères se mariant à des Coréens, les vietnamiennes sont les plus nombreuses 38.2%, suivi des chinoises (22.1%) puis des thaïlandaises (9.4%). Pour les 21.8% de mariages entre une femme coréenne et un homme coréen, les chinois et les américains sont à niveau quasi-égal (24.4% et 23.6%) suivi des vietnamiens (9.6%). Les mariages internationaux représentant 8.8% des mariages enregistrés en Corée du Sud.Bref, des chiffres qui laissent imaginer un futur sombre pour la Corée du Sud, le mariage étant souvent la gageure pour pouvoir avoir un enfant dans cette culture confucianiste. Pas de mariage, donc pas d'enfants, donc une démographie à la peine.